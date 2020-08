Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Aprovecha tu poder de comunicación. Alguien que se ha mostrado recalcitrante, finalmente te dará la razón, después de un tiempo.

Amor: Hoy no esperes grandes conmociones en materia de romance porque las cosas en ese plano están más bien calmas.

Riqueza: Las dificultades financieras de alguien cercano a ti pesan en tu mente, pero no hay nada que puedas hacer.

Bienestar: No puedes resolver los problemas de los demás hasta que hayas resuelto lo tuyos, así que toma el control de tu vida en vez de ocuparte de los demás.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Deja atrás la depresión y trata de divertirte. Recibirás una invitación, acéptala, es un buen momento para reiniciar la vida social.

Amor: No conoces límites a la hora de amar y te entregas por completo. Trata de ser más prudente y menos confiado, o saldrás lastimado.

Riqueza: Se presentará la posibilidad de destacarte en tu entorno laboral, aportando esas ideas que tienes rondando. No la dejes pasar.

Bienestar: El coraje y los nervios no son buenos para tu salud. Los encuentros con amigos, aún virtuales, te ayudarán en la medida que logres relajarte.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Aprovecha el día de hoy para hablar con tu familia. Consúltales acerca de su estado de salud y cerciórate que estén bien.

Amor: El amor es uno de los placeres más gratos de esta vida. Disfrútalo hoy y abraza la idea de un futuro junto a tu pareja.

Riqueza: Debes ser más responsable con tus obligaciones o podrían ocurrir algunas desgracias. No te confíes y da lo máximo de ti.

Bienestar: Celebra la concreción de tus metas. No las dejes pasar desapercibidas, inconscientemente esto te motivará a seguir adelante con más empeńo.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Explícales a tus amigos tus ausencias debido a tu apretada agenda laboral y no dejes silencios que puedan jugarte en contra.

Amor: No temas dejarte llevar por este sentimiento maravilloso que estás viviendo con tu pareja. Entrégate por completo.

Riqueza: Te sientes varado laboralmente, y esto no es así. Pronto se presentará la posibilidad de ascender, pero deberás sacrificarte demasiado.

Bienestar: Vivirás momentos hostiles con personas allegadas. Esto sacará lo peor de ti a la luz, controla tus impulsos antes de hacer locuras.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Se acercan días de 36 horas. Cada vez te convences más que te será imposible alcanzar tus fechas de entrega, pero si das todo vencerás.

Amor: Estás preocupado por los conflictos con tu pareja. Tranquilízate y no discutas, busca dialogar y lograrás ser comprendido.

Riqueza: Investiga los movimientos de la bolsa y las fluctuaciones del mercado, porque tendrás grandes posibilidades de fortuna allí.

Bienestar: Tendrás la necesidad de pasar tiempos largos sin poder dormir lo necesario. Empieza a acostumbrarte ahora para que no sea un cambio drástico.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Tu paciencia se verá testeada una vez más. Se avecinan vientos de cambio para ti en lo laboral, igualmente sé cuidadoso con tus gastos.

Amor: Día favorable para iniciar un romance. Mira a tu alrededor y encontrarás la persona indicada para iniciar una relación.

Riqueza: El día se perfila para ser una maratón completa, así que prepárate mentalmente para terminar tu trabajo a altas horas de la madrugada.

Bienestar: Recibe cada día con una sonrisa. Los buenos pensamientos generan cambios radicales en tu entorno, y esto te ayudará a desempeńarte más efectivamente.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Luego de mucho esperar reconocerán tus aptitudes. Una persona inesperada te hace una propuesta, pero piensa antes de tomar una decisión.

Amor: Estás feliz, enamorado y se lo demuestras cada día a tu pareja. Estas son las bases que convertirán tu casa en un hogar.

Riqueza: Utiliza algún método para separar tus labores a tu gusto, de forma que te resulten más sencillas.

Bienestar: Cuidado cómo reaccionas con tus seres queridos, estás propenso a equivocarte. Que tu sensibilidad no nuble tu juicio a la hora de tomar decisiones.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Has estado ocupado con distintas actividades y es hora de que le dediques tiempo a tu familia. Organiza una video llamada grupal.

Amor: Amor, ternura, paciencia, tolerancia? todas estas palabras son sinónimo de pareja y es hora de que aprendas sus significados.

Riqueza: No abarques todas las tareas de un área si esperas ser promovido de ella. Si eres irremplazable, entonces no serás ascendido.

Bienestar: Para triunfar en la vida tienes que pensar en positivo. Rodéate de gente con buenas intenciones y recuerda que un amigo siempre está en las buenas y malas.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Se presentarán contratiempos que te atrasarán notablemente en el trabajo. No habrá nada que puedas hacer, tómalo con calma.

Amor: No confundas deseo con amor, este último es mucho más difícil de encontrar. Evalúa tu madurez y determina un curso de acción.

Riqueza: Te verás en la necesidad de dar cuenta de tus reservas monetarias para subsistir. Resiste, se acercan tiempos mejores.

Bienestar: Escucha lo que todos tengan para decir. No desestimes inmediatamente la opinión de una persona sólo por tus prejuicios sobre ella.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Disfruta de lo que has conseguido y sé paciente. Pasarás momentos de alta exigencia hasta que te logres adaptar a lo nuevo.

Amor: Disfruta de cada momento junto a tu pareja, porque no sabes qué te depara el destino en un futuro lejano.

Riqueza: Sentirás el peso de la larga jornada laboral de días pasados y esto te hará avanzar más lento. Junta energías para continuar.

Bienestar: Estás obteniendo resultados de ti que nunca esperaste o siquiera sońaste. No subestimes el poder de tomar tu trabajo con carińo.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Cierta tensión en la familia puede llegar al extremo en estos tiempos de distanciamiento y cuarentena. Debes volver al diálogo y a escuchar con más atención los pedidos de los demás.

Amor: Parece que no sabes muy bien qué posición te conviene más ante las nuevas disyuntivas que se presentan. Peleas pasajeras.

Riqueza: Mantente alejado de todo tipo de inversiones a mediano y corto plazo durante la jornada de hoy. Posponlas un poco.

Bienestar: Si deseas tener éxito y ver que tus planes arrancan, entonces sé firme y determinado. Tu valor y confianza te ayudarán a triunfar.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Contarás con un marcado sentido del humor durante la jornada de hoy. Esto te permitirá ver las cosas de una manera más positiva.

Amor: Te darás cuenta que las cosas no son lo que parecían. Recibirás cierta información sobre tu pareja que pondrá el amor en vilo.

Riqueza: Obtendrás ganancias de proyectos que ya tenías prácticamente descartados, lo que renovará tu interés en ellos.

Bienestar: Ser cuidadoso no implica la total paranoia, no justifiques tus temores infundados de esta manera. Si te encierras por miedo no vivirás tu vida.

