Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Buscarás rincones donde puedas encontrar inspiración que deseas. Asimismo, se fortalece la pareja con revelaciones recientes.

Amor: Los desencuentros en las parejas son comunes, no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. La tolerancia es la respuesta.

Riqueza: No permitas que la ansiedad te carcoma por ese negocio a medias tintas, ya que pronto tendrás noticias favorables.

Bienestar: No te auto adules demasiado. Debes bajar un poco los niveles de ego que tienes porque se gestan cambios en tu entorno que te desfavorecerán.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Hoy empezarás a ver que tus responsabilidades cambian de color rojo a amarillo. Aún así no te confíes, sigue con el mismo ritmo.

Amor: Lograrás el romanticismo con esa persona ideal que imaginabas. Inteligencia y ambiciones similares serán por fin logradas.

Riqueza: Mediante tu trabajo arduo y eficiente has logrado ganarte una muy merecida reputación, que te abrirá nuevas puertas.

Bienestar: Te resultará difícil darte cuenta de lo nervioso que estás. Sé cuidadoso con la forma de dirigirte a tus amigos y evitarás lastimarlos.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Muéstrate más reservado con tus proyectos personales y laborales, y de esta forma no despertarás malos deseos en los demás.

Amor: Piensa dos veces antes de comprometerte formalmente. Asegúrate de dejar atrás tu vida de soltero y abraza un futuro en pareja.

Riqueza: Que tus fracasos laborales sean el combustible que te permita dar más de ti mismo. Utiliza tus desventajas a tu favor.

Bienestar: La satisfacción de ayudar a otro debe ser el único motor que impulse tus acciones. No esperes resarcimiento económico por cada favor que realices.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

No temas actuar como nińo y disfruta de tus alegrías sin ningún pudor o remordimiento. Vientos renovados soplarán en tu dirección.

Amor: Que el esfuerzo de llevar la pareja adelante no recaiga sólo en ti. Día favorable para iniciar diálogos en la pareja.

Riqueza: No podrás explotar al máximo tus oportunidades venideras debido a preocupaciones familiares que tendrán tu cabeza dispersa.

Bienestar: Que tu exceso de confianza no te ciegue a ver tus propias falencias y errores. Esto conduce al estancamiento personal y le pone fin al crecimiento.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Tendencia a tomar la decisión equivocada y a lamentarlo luego. Procura, antes de comprometerte, aplazar esa decisión.

Amor: Los solitarios del signo harán una vida social más que activa y encontrarán mucha gente dispuesta a compartir buenos momentos.

Riqueza: El silencio será tu mejor aliado durante la jornada de hoy. No te vuelvas esclavo de tus palabras, medita antes de hablar.

Bienestar: No asumas actitudes que luego puedes llegar a lamentar. Siempre conviene aclarar las cuestiones y no quedarse con la duda.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Se te ha criticado una determinada falta de atención a la casa pero hoy estás en la mejor forma para tratar temas domésticos.

Amor: El cosmos no ayuda para nada. Aparecen penas de amor que compensarás con gestos de amistad incondicional.

Riqueza: Puede que se vean cumplidas tus expectativas de reconocimiento profesional y de mejora económica. No obstante, ten cuidado.

Bienestar: Intenta el diálogo cuando tus sentimientos parezcan no estar comprometidos como en un principio. Evita causar malos momentos.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Situaciones por venir sacarán a la luz partes de ti que ni tú conocías. No temas mostrarte tal cual eres.

Amor: Algo positivo puede traer discusiones. Escucha las opiniones de tu pareja, no quieras tener la última palabra en todo.

Riqueza: Inicias un período con menor cantidad de trabajo. Estarás un poco más holgado y dispondrás de más tiempo.

Bienestar: Trata de mantenerte objetivo y no dejes que las emociones afecten tu juicio. Mantente al margen de la gente aduladora que pretende manipularte.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Te verás con mucha necesidad de afecto en el día de hoy y buscarás la compańía de tu pareja o de amigos cercanos.

Amor: Te verás predispuesto a satisfacer cada necesidad de carińo que tu pareja te muestre. Te darás cuenta lo afortunado que eres.

Riqueza: La implantación de nuevos sistemas en tu trabajo te traerá amplios dolores de cabeza. Serénate e intenta mejorar.

Bienestar: La ansiedad que te genera tu inestabilidad laboral está afectando la relación con tu familia. Busca dejar las preocupaciones de lado.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Tu sistema inmune sufrirá un par de contratiempos y te verás enfermo el día de hoy. Nada de qué preocuparse, sólo descansa un poco.

Amor: La inmadurez que tienes para tratar tus obligaciones está disolviendo la relación en la que te encuentras. Debes madurar.

Riqueza: No entables discusiones innecesarias con tus clientes, recuerda que siempre tienen la razón. Por eso, sé cortes y agradable.

Bienestar: Las cosas que más valoramos son aquellas por las que estamos dispuestos a dar la vida. Entrega cada fibra de tu ser para no perderlas.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

La diosa de la fortuna te sonreirá el día de hoy. Muéstrate confiado a la hora de iniciar proyectos de toda índole en lo personal.

Amor: No busques perfección total a la hora de encontrar una pareja. Te será imposible llenar cada expectativa que tengas.

Riqueza: Cuentas con las herramientas para sobresalir, pero el cansancio extremo y las frustraciones están opacando tu presencia.

Bienestar: Tendrás una jornada llena de traspiés y dificultades. Esto te presentará un problema pues estás acostumbrado a lo fácil y a tener éxito siempre.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Día de encuentros y revelaciones. Cuestionarás tu vocación laboral así como tus capacidades de conquista, y te pondrás bajo la lupa.

Amor: La vida de pareja se torna algo monótona, no es sólo culpa del otro. Propón actividades nuevas para compartir.

Riqueza: Cuestiónate si estás conforme con tu trabajo y con la remuneración que recibes por él. No trates de autonconvencerte.

Bienestar: Libera el fuego que tienes en tu interior y no dejes que las emociones se apilen dentro de ti. Siente la liberación de ser quien realmente eres.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

El amor caerá en ti con la fuerza de un rayo, además se respirarán vientos de cambio en el trabajo. Buenas perspectivas para hoy.

Amor: Los días de tristeza y soledad han terminado para ti porque has encontrado el amor que tanto buscabas, entrégate a él sin temores.

Riqueza: Una persona influyente te dará una mano y te asegurará el éxito en una operación financiera favorable. Recuerda devolver los favores.

Bienestar: Trata de ver las virtudes en las acciones de los demás y no sólo los errores que comenten. Esto te permitirá tener una perspectiva más amplia de ellos.

