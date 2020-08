Este jueves por la noche fue presentada la candidatura a la Intendencia por Cabildo Abierto de Edgard García, a quien Manini Ríos definió como una “excelente persona” y “referente”.

“Creemos que vamos a tener una excelente votación” dijo Manini al tiempo que destacó la figura de Edgard García, candidato a la Intendencia, como alguien que “reúne las condiciones necesarias de honestidad, sentido común y compromiso con el departamento”, al tiempo que lo definió como una “excelente persona” y “referente”.

Manini Ríos les pidió a sus candidatos en el departamento ser “intérpretes del sentimiento de los vecinos, de los ciudadanos, no aislarse, no distanciarse, no perderse”. Dijo creer que “el alcalde, el intendente y todo el gobierno departamental tienen que bregar siempre por promover a los departamentos, tienen que desarrollar planes que los pongan en el camino del desarrollo”.

Críticas al Frente Amplio

“No compramos el relato. No compramos los versos que nos han vendido durante años y años. Sabemos cuál es la realidad, la decimos claramente y en voz alta y por eso somos un peligro para la democracia, porque decimos en voz alta la realidad y decimos en voz alta que en este país hay que respetar a la constitución por encima de toda otra norma; porque decimos en voz alta que a nosotros no nos venden esos productos enlatados de ideologías que solamente nos debilitan y nos fracturan. Lo dijimos, lo decimos y lo vamos a seguir diciendo. Esa es la esencia de Cabido Abierto”, dijo Manini en un pasaje de su discurso.