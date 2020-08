Lo dijo el edil Javier Gutiérrez en la presentación de la lista 90-1001, que respalda a María Noel Battaglino.

Gutiérrez, que encabeza la misma, recordó que las administraciones del Partido Nacional han hablado en los últimos años de ordenamiento territorial, descentralización y participación ciudadana, porque los gobiernos del FA promovieron esas temáticas.

«Lo tuvieron que hacer porque si no quedaban afuera de la conversación» subrayó el edil, que buscará retener la banca que ocupa en la Junta Departamental.

«Si a uno le ofrecen la fotocopia y el libro original, seguramente se queda con el libro original. Bueno, aquí, el libro original, es el Frente Amplio», afirmó.

Gutiérrez dijo que esos asuntos, así como «ordenar la Intendencia», transparentar la carrera funcional y concretar el estatuto del funcionario, serán pilares de una eventual gestión encabezada por la ex directora departamental de Salud.

Sofía Mansilla, su primer suplente, remarcó la intención de trabajar por los asuntos relacionados con el ordenamiento territorial, a fin de evitar situaciones como las que se han dado en Arazatí.

Mansilla es una de las caras visibles del grupo «Los Tucu Tucu» que durante años últimos tiempos se ha movilizado en reclamo de la apertura del camino de acceso hacia la costa en ese lugar de San José, actualmente interrumpido por una tranquera colocada por la familia Voulminot, que entiende que la arteria está dentro de su propiedad.

Por su parte, Heber Figuerola, conocido dirigente sindical del sector lácteo que también integra la lista, opinó que San José «necesita un golpe de timón».

En ese sentido, consideró que un mejor aprovechamiento de su suelos para impulsar actividades productivas puede ser factor clave para generar puestos de trabajo y no seguir con «los paliativos que significan las ollas populares» en el marco del actual panorama de dificultades.

La conferencia fue cerrada por Battaglino, quien en consonancia con las expresiones de Gutiérrez, hizo hincapié en la descentralización y aseguró que en caso de ser intendenta, la concretará «en forma real«.

«Para eso hay que ceder poder y recursos. Nosotros no tenemos problema en ceder poder. No nos genera confianza el Partido Nacional, que a pesar de haberlo dicho no lo ha hecho durante los últimos años», sentenció.

Battaglino dijo también que su gobierno será de «escucha permanente» de las inquietudes de la población.