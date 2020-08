Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Actualmente tienes muchas cosas dando vueltas en tu cabeza, por lo que estarás disperso y tenderás a errores. Sé cuidadoso.

Amor: Revela todos tus secretos a quien amas. Deja que sea tu confidente y conozca cada fibra de ti, así la relación se vera potenciada.

Riqueza: Llega esa infusión de dinero que esperabas hace tiempo. Pero no te apresures en invertirla, date un poco de espacio para pensar.

Bienestar: No subestimes el peso de la experiencia en ciertas actividades, porque a veces tiene más peso que la propia inteligencia o capacidad innata.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Te verás en una situación comprometida de la que no podrás escapar. Para poder salir airoso sólo debes usar tu ingenio.

Amor: Día de toma de decisiones importantes. Deja de lado tus temores económicos y formula planes para iniciar un nuevo negocio.

Riqueza: Parte importante del desempeńo laboral son las relaciones sociales con tus jefes. Deberás intentar tener más temas de conversación con ellos.

Bienestar: No caigas ante manipulaciones que intenten sacar de ti violencia física. Que esta no sea una opción, pues no lleva a solución alguna.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Tendrán una jornada provechosa, especialmente los más osados del signo, y lograrán sus metas en situaciones límites.

Amor: Deberás tomar decisiones difíciles en el ámbito amoroso ya que tu amor será motivo de disputa entre dos personas.

Riqueza: No permitas que te saquen de las casillas, muéstrate reservado y pensante. Actúa como un profesional en todo momento.

Bienestar: No dejes que tu inexperiencia te juegue una mala pasada. No puedes llevarte el mundo por delante, debes aprender a reconocer tus limitaciones.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Avanza en la adquisición de todo tipo de bienes. Pero intenta no comprar en cuotas pues los astros te pueden jugar una mala pasada.

Amor: Mala jornada para la pareja. Tendrás un día difícil en el ámbito laboral y esto repercutirá en la relación con ella.

Riqueza: Busca entablar relaciones con pares laborales que veas que complementan tus habilidades. Así, tendrán el potencial de buenos proyectos.

Bienestar: No des cabida a pensamientos negativos o que te puedan causar angustia. Llena tu mente de buenos augurios y positivismo y tu vida dará un giro.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Tu impulso para hacer cosas te será muy útil hoy. Luz verde para proyectos relacionados con el campo.

Amor: Tu practicidad en la vida cotidiana te traerá inconvenientes en el amor. No todo es blanco o negro, trata de ser más flexible.

Riqueza: Tendrás demoras en trámites burocráticos debido a la dejadez y falta de profesionalismo de la persona encargada de manejarlos.

Bienestar: Es sólo en situaciones límites cuando ponemos a prueba nuestras capacidades ocultas. No le temas a esto, aprovéchalo para autodescubrirte.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Se presentarán múltiples pruebas durante el día de hoy en las que saldrás airoso y con creces. Tu cortesía y lealtad te precederán.

Amor: Ya no te esfuerces en buscar pareja, sólo relájate y trata de pasarla bien, cuando menos lo esperes el amor llamará a tu puerta.

Riqueza: Se abrirá una ventana entre tus actividades que te permitirá tomar un poco de merecido descanso. Apártate un poco del estrés.

Bienestar: Debes ser más avispado a la hora de notar comportamientos que puedan jugarte en contra. No seas tan confiado y presta atención.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Contarás con el apoyo de los astros el día de hoy. Estos te protegerán en los proyectos y actividades que inicies en la jornada.

Amor: Durante el día de hoy notarás distante y ensimismada a tu pareja. Tómate unos minutos para compartir sus preocupaciones.

Riqueza: Competitivo y despierto como eres, no dejas que ninguna oportunidad se te pase de largo. Continúa así.

Bienestar: Te verás esclavo de tus acciones anteriores y no puedes culpar a los demás por desconfiar de ti dado tu historial. Muestra que has cambiado.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Tus pensamientos se vuelven hacia temas del hogar. Verás que los contactos se vuelven más sinceros y las relaciones se facilitan.

Amor: El exceso de trabajo provoca un desajuste en tus relaciones íntimas. Busca el equilibrio, sólo así tendrás una relación plena.

Riqueza: Si logras adaptarte a los tiempos tan cambiantes, te llegará algo de tranquilidad a tu espíritu, y también llegarán buenos dividendos.

Bienestar: Acepta con humildad tus equivocaciones. No pretendas ser perfecto, recuerda que sólo es sabio quien aprende de sus errores.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

La influencia de Venus sacará a relucir tu magnetismo y ese irresistible encanto personal. Día exitoso para nuevas relaciones.

Amor: Demuéstrale a tu pareja lo importante que es en tu vida y cuánto la amas. Las demostraciones de carińo nunca son demasiadas.

Riqueza: Deslígate un poco de tu trabajo, al menos cuando estás con tu pareja. Recuerda que el éxito laboral no es todo en la vida.

Bienestar: Entiende que la mayoría de las personas juzgan por las apariencias. Has sido blanco más de una vez de la frialdad de este acto.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Varios problemas parecen haberte elegido como su blanco, tú sólo debes mantenerte en pie y avanzar.

Amor: La distancia no siempre es sinónimo de fin en la pareja. Tómate tu tiempo, esto te ayudará a ver el verdadero valor de las cosas.

Riqueza: Te notarás exhausto después de un ańo agotador, lleno de traspiés laborales. Tómate un par de días libres para recuperarte.

Bienestar: Aprende a valorar las cosas que haces. No permitas que los demás te desprecien o tomen crédito por tus esfuerzos.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Te descubrirás con pocas ganas de realizar tus actividades en el día de hoy. No siempre se puede estar repleto de energía.

Amor: Busca ampliar tus horizontes sentimentales. Has vivido en soledad mucho tiempo y es hora de darle una oportunidad al amor.

Riqueza: Lentamente se dispersan aquellos pesos que tenías en tus hombros. Las finanzas, finalmente, empiezan a mejorar.

Bienestar: Asegúrate de contar con suficiente evidencia cuando acuses a alguien de haber cometido una falta. Sobre todo si esta posee alguna ventaja sobre ti.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Planes con los que venías holgado de repente se adelantan. Tendrás que hacer malabares para poder cumplir con todo.

Amor: Se viven tiempos difíciles. Deberás ser fuerte, mostrarte estoico en esta situación y darle todo el amor que puedas a tu pareja.

Riqueza: Tiempos oscuros se acercan. Toma cada precaución que creas suficiente, y aún más también, y sé cuidadoso con las personas de tu entorno.

Bienestar: No entregues tu confianza a alguien antes de estar seguro de sus intenciones y forma de ser. Hay veces que es preferible pecar de desconfiado.

Leé todas las noticias en www.sanjoseahora.com.uy