La semana pasada, había sufrido el robo de cinco armas y unas 2000 municiones desde su domicilio.

En la pasada jornada, William Alegrette se reunió con Orestes Leles Da Silva, en busca de conocer cómo va la investigación, pero dijo haber salido «más vacío de lo que fui».

«Pensé que ya teníamos la punta de la madeja, pero nada. Lo que se me dijo es que se estaba investigando, que se tenían unas líneas ahí pero nada más. La verdad, encontré una persona que habla un idioma que no entendí, que no es el que hablan los vecinos de Rodríguez y el departamento de San José», se quejó Alegrette, en declaraciones al programa Según como se mire de Radio 41.

El vecino dijo además haberse sentido «victimizado» por el jefe. «Lo único que me quedó grabado fue que me decía la ley, la ley, la ley… ‘Verá usted como es la ley con el tema de las armas…’. Fui con ilusiones pero se me desmoronaron por completo», aseguró.

Alegrette dijo que seguirá tocando puertas para que el caso se aclare y adelantó que la semana que viene se reunirá con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.