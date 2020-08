Entienden que el Parlamento tiene “una nueva oportunidad de dar otras señales” respecto a la dictadura.

La asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos consideró que el Parlamento debe votar el desafuero del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos. «Hay una nueva oportunidad de dar otras señales» respecto al tema de la dictadura, declaró Elena Zaffaroni, una de las integrantes del grupo, en una conferencia de prensa con motivo de detallar algunos puntos de las actas de los tribunales de honor del Ejército en los que represores de la dictadura confesaron algunos hechos, informó Montevideo Portal.

Zaffaroni consideró que esta es una oportunidad de dar una señal que «no se dio desde el año 85 hasta ahora en relación a la Justicia, a la verdad, al fortalecimiento de los poderes del Estado».

El desafuero de Manini Ríos, que será puesto a votación la semana que viene, es necesario para que el fiscal Rodrigo Morosoli pueda formalizar la investigación contra él por la presunta omisión de denuncia de las confesiones de José Gavazzo sobre la muerte y desaparición del militante tupamaro Roberto Gomensoro en 1973.

En este sentido, Zaffaroni recordó que este tema «solo lo dirime la Justicia». «El Parlamento tiene que levantar sus fueros. (…) Lo que se va a estar votando con su desafuero es el lugar que tienen la impunidad, estas denuncias y el Poder judicial en nuestra democracia. El Parlamento no decide la culpabilidad o no, decide si pueden comparecer o no como cualquier ciudadano a dar respuestas a lo que la Justicia está investigando», apuntó. / Fuente: Montevideo Portal / Foto: Carve 850