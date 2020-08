Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Grandes oportunidades se presentarán en el ámbito laboral el día de hoy. Enfrentarás dilemas no muy graves en la pareja.

Amor: Día de reconciliaciones y afianzamiento de los sentimientos con tu pareja. Luego de un largo tiempo de peleas llega la calma.

Riqueza: Día agitado pero muy satisfactorio, ya que lograrás terminar a tiempo ese trabajo que nadie creía que concluirías.

Bienestar: Buscarás hacerte un tiempo para aclarar tu mente. Esto será el inicio de un periodo importante en tu vida, aprenderás a ver mejor las cosas.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Deberás tomar decisiones salomónicas el día de hoy. Cualquiera sea que fuere esta traerá aparejada consecuencias complicadas.

Amor: No desestimes las advertencias de tu pareja. Evita arrepentimientos tardíos o malos momentos futuros. Préstale atención.

Riqueza: Tendrás problemas debido a tu mala interpretación de las órdenes de tus superiores. Mantente atento a lo que te digan.

Bienestar: Buscarás la salida más sencilla de un problema que te esta atormentando. Esto te llevará a mayores complicaciones aun. Aprende de esto.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Hoy aprenderás una dura lección a nivel personal. Esto provocará que el miedo y la inseguridad te invadan. No desesperes.

Amor: Busca llegar al entendimiento mediante el dialogo en la pareja en lugar de la imposición. Esto ayudará a la relación.

Riqueza: Lograrás realizar tremendos adelantos en tu trabajo el día de hoy. Finalmente el esfuerzo y dedicación dan sus frutos.

Bienestar: Te sentirás agobiado por las presiones de este mundo frenético. Esto te quitará las ganas de relacionarte. Aprende a tolerar las responsabilidades.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

No esperes mucho cambio hoy, disfruta de una posición segura que se haga más fuerte cada día. Eso te dará una base excelente.

Amor: Si no tienes pareja, es una semana propicia para comenzar una relación o para conocer gente nueva. Estarás muy bien.

Riqueza: Tienes cierta tendencia a pasarte en los gastos, y aunque eso no te hará dańará en el corto plazo, en el futuro te puede traer complicaciones.

Bienestar: Nunca permitas que nadie te cuestione tus elecciones de vida. Si tu conciencia está tranquila, será tu mejor consejera.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

La chance que tanto tiempo esperaste te será servida en bandeja de plata el día de hoy. Disfrútala como te mereces.

Amor: No puedes dejar que tu miedo al compromiso termine por aniquilar lo que podría ser el amor de tu vida. Madura de una vez.

Riqueza: Finalmente vivirás la conclusión de un proyecto que te ha robado semanas. Disfruta de ver el éxito de tu esfuerzo.

Bienestar: No subestimes tus propias capacidades. Parte importante de poder triunfar en la vida depende de la confianza que tengas en tus habilidades.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Los astros te brindarán la facilidad de palabra que necesitabas para poder resolver ciertos problemas en la pareja. Aprovéchalo.

Amor: Buscarás refugio en tus familiares más cercanos para sobrellevar los malos momentos que estas atravesando a nivel emocional.

Riqueza: Que tu tendencia a hablar antes de pensar no te juegue una mala pasada. Cuidado con lo que dices en tu ambiente laboral.

Bienestar: No dejes pasar un día sin hacerle saber a tus seres queridos cuanto los amas y los necesitas. No esperes a hacerlo para cuando sea muy tarde.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

El cansancio y la desorganización te traerán problemas. Si llevaras un orden en tus asuntos tendrías menos trabajo.

Amor: Sé más paciente y comprensivo con los rituales de tu pareja. No desestimes sus costumbres sólo por no compartirlas.

Riqueza: Estás teniendo las primeras experiencias laborales en un ambiente desagradable y corrupto, no vayas con la corriente.

Bienestar: No le temas al exceso de trabajo. Si bien no debes extralimitarte, el reto constante te mantiene alerta y despierto ante cada situación.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Un viaje que se venía postergando surge nuevamente para poder realizarlo luego de que finalice la pandemia. Organiza tu trabajo y te quedará tiempo libre para descansar.

Amor: No esperes que el amor y la felicidad aparezcan mágicamente. Estos están escondidos en cada momento que vives con tu pareja.

Riqueza: No confíes ciegamente en tus compańeros laborales recién conocidos, mejor muéstrate reservado respecto a tus opiniones.

Bienestar: No permitas que el frenesí laboral opaque el brillo de tu relación amorosa con tu pareja. El trabajo es sólo una parte de tu vida, tómalo como tal.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Estarás pasando un mal momento personal debido a dolencias de salud de familiares cercanos. Busca contención en tu pareja o amigos.

Amor: Disfrutarás de una sesión extra de caricias debido a tu reciente afección de salud. Disfruta el tiempo en tu hogar.

Riqueza: Día pésimo para iniciar acciones legales. No importa cuánto te aseguren un resultado positivo, mejor dilátalo hasta más adelante.

Bienestar: No construyas castillos en el aire, porque sońar despierto no te permitirá subsistir. Busca el equilibrio entre los sueńos y el trabajo.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

A causa de los gastos descontrolados vivirás momentos de tensión en tu hogar. Pero cuidado, esto te provocará malestares digestivos.

Amor: Tómate tu tiempo y organiza una comida tu pareja, porque la rutina y el exceso de trabajo afectan a la relación.

Riqueza: Inicia proyectos a corto plazo y sin la presencia de amigos cercanos. Este es un buen momento para la refacción del hogar.

Bienestar: Para que las cosas resulten como lo esperas, deberás hacerte cargo tú de resolverlas. Nunca esperes que otra persona las haga como lo harías tú.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Durante esta jornada, podrás demostrar tu disconformidad en tu trabajo, incluso tendrás el apoyo inesperado de tus superiores.

Amor: El presente no es perfecto en el amor, pero encontrarás la fuerza interior que necesitas. Asiste a reuniones grupales virtuales.

Riqueza: Controla el impulso consumista y ahorra todo lo que puedas. Por otra parte, tu labor profesional requerirá de toda tu atención.

Bienestar: A pesar de que no sea muy evidente, tus nervios están tensos. Cuídate mucho y no dejes de practicar ejercicios de relajación.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Tendrás la necesidad de tomarte un poco de descanso porque sentirás el cansancio de una temporada estresante. Prueba con meditación.

Amor: Logras encauzar la relación amorosa con talento y armonía. Escuchar y convencerse de los afectos es primordial.

Riqueza: Un abanico de buenas oportunidades se abre ante los ojos de los del signo de Cáncer. No las dejen escapar.

Bienestar: Siempre ha sido la familia y la consecución de la armonía emocional lo que más te ha importado. Es tiempo de centrarte en nuevos intereses.

