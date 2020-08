“Ka-Pwong” tenía una infección sarnosa y no paraba de rascarse una herida. La dueña le aplicó cúrcuma, una especia india muy común.

Los animales suelen protagonizar todo tipo de contenidos virales debido a la diversión y ternura que generan en los usuarios. Con sus curiosas reacciones, las redes sociales los tienen en los feeds de todo el mundo. Y ahora, se dio a conocer así la historia de “Ka-Pwong”, un gato que se volvió amarillo cuando se sometió a un tratamiento por una infección.

La dueña, oriunda de la India, explicó en diálogo con medios locales lo sucedido: “Mi gato ‘Ka-Pwong’ tenía una infección sarnosa. Hicimos todo lo posible para curarlo, pero nada funcionó. Fue entonces cuando mi madre tuvo la idea de usar cúrcuma”. La cúrcuma es una especia que se suele utilizar en ese país para tratar las infecciones.

El gato antes y después del tratamiento. (Foto: Thammapa Supamas).

El gato, para suerte de todos, ahora se siente mejor

El felino, que tenía un suave pelaje de color blanco, terminó totalmente teñido de amarillo. Sin embargo, la especia está funcionando y el animal se siente mejor. “Puede que mi gato ni siquiera sepa que ahora se pone amarillo. Ahora el gato está alegre y come mucho como de costumbre”, relató.

“Se redujo la picazón y no lamió el área de la herida. Espero que el hongo se cure, todavía tengo la esperanza de que mi gato recupere su color blanco”, concluyó. El tratamiento con la cúrcuma suele ser agresivo por lo que no se recomienda hacerlo más de una vez sin recomendación de un veterinario. A pesar de eso, el animal no parece necesitar que se le aplique de nuevo. /Fuente: Radio Mitre

