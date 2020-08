Comparecerá como denunciante pero también como indagada ya que fue denunciada pro Richard Mariani.

El candidato a alcalde del Frente Amplio, la denunció por difamación e injurias, luego de Bertoche, candidata de Unidad Popular, señalara a su grupo político como autor de las agresiones.

Mariani compareció el pasado viernes ante la Fiscalía de Libertad. «Presenté todas las pruebas y la fiscal sigue investigando», señaló el candidato al diario El País.

En las declaraciones que brindó al matutino capitalino, calificó lo ocurrido de «desagradable» pero aseguro que no incitó ni participó del episodio.

Afirmó asimismo que en horas de la noche del día en que ocurrió el episodio acompañó a Bertoche y que incluso la llevó hasta la casa.

En opinión del candidato frenteamplista, existe contra él «una campaña de miedo y de enchastre» de actores políticos que lo tratan de criminalizar por un paso que, asegura, no esconde.

«Tuve un error en la vida y lo pagué (…). Se va construyendo un relato para tirarme abajo, todo el mundo sabe que soy el candidato más fuerte del Frente Amplio en la zona», afirmó.

Recuerda El País que en julio de año pasado, Mariani protagonizó incidentes en el clásico del fútbol femenino jugado en el Parque Central y que debido a ello cumple una pena de libertad vigilada por violencia privada y daño agravado en régimen de reiteración real.

Además, integra la lista negra de la AUF y tiene prohibido concurrir a partidos de fútbol.

Bertoche dijo al diario que Mariani y su grupo son «una mafia» pero Mariani afirma que «nunca» tuvo «actitudes mafiosas”.

“No soy un tipo violento. Nunca le robé a nadie, nunca mate a nadie, no tengo violencia de género, nunca jodí a nadie. Me jodo yo, me equivoco yo y listo«, concluyó.