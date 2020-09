El ex intendente de San José y actual Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto le respondió a la candidata del FA, María Noel Battaglino, quien días atrás dijo que en la ejecución de la obra de la piscina de Libertad la Intendencia había perdido el 50% del dinero asignado. “Sería lamentable que en una campaña política se maneje de vuelta un tema que está suficientemente claro”, enfatizó Falero.

En un acto realizado la noche del pasado viernes 28 de agosto en Plaza 4 de Octubre, organizado por la lista 90-1001, María Noel Battaglino se manifestó «indignada» por la manera en la que la actual administración ha manejado sus recursos.

La candidata indicó que luego de cursar un pedido de informes a la Intendencia, pudo constatar que desde el 2009 estaban en poder de la comuna $ 6 millones destinados a esas obras, aportados por el entonces Ministerio de Deportes y Turismo.

Al respecto, Battaglino dijo que el no haber utilizado ese dinero hizo que hoy en día “solo” pueda ser destinado a «unos contenedores» que oficiarán de vestuarios.

«Con un dólar, en aquella época, a más o menos 20 pesos, ese dinero era una cosa, pero hoy es otra totalmente distinta, con un valor de más 40. Es decir, perdieron el 50 por ciento!«, expresó con énfasis.

José Luis Falero le respondió este lunes en San José de Mayo. “Debería pedir información de la licitación que se hizo en su momento y quedó claramente de manifiesto que esa partida no daba ni para la tercera parte de la ejecución. Que pidan la información completa, la van a tener. La licitación se hizo y no dio, por eso se tuvo que retener, no fue decisión ni siquiera de la Intendencia porque era un bien del Ministerio de Deporte, la Intendencia lo único que hacía era articular ese dinero que si no se perdía en rentas generales” dijo el ex intendente.

“La responsabilidad es absoluta de los gobiernos anteriores, total, porque el bien era del Ministerio de Deporte, después de la Secretaría del Deporte, o sea que no hay argumento para no utilizarse si el Ministerio de Deporte de la época hubiese dicho: bueno, cuando se hizo la licitación ponemos lo que falta y hacemos. Es un bien de ellos. Lamentablemente no se hizo y quedó ahí ese dinero”, manifestó el actual Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

“¿Cuántas veces me habrán escuchado decir a mí, se lo devuelvo a fin de año? Se lo quise devolver tres veces y no me aceptaron la plata. Yo creo que es un comentario desafortunado y espero que sea por desconocimiento, porque la verdad que si lo hace de otra forma sería lamentable que en una campaña política se maneje de vuelta un tema que está suficientemente claro” concluyó.