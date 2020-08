El ministro de Defensa aseguró que para que un Tribunal de Honor del Ejército no puede concluir sin la participación del mando superior de las FFAA, es decir, el presidente y el ministro respectivo.

El directorio del Partido Nacional se reunió este lunes por las confesiones que el militar retirado Gilberto Vázquez realizó en 2006 ante el Tribunal de Honor del Ejército, informó Telenoche.

El ministro de Defensa, Javier García, explicó que tenían la noticia de que «los pedidos de acceso a la información son comunes que se realicen y sabiendo eso, que se nos transmitió en la transición, nosotros dispusimos al subdirector de Secretaría que cuando vinieran pedidos de acceso a la información se respondieran dentro de los plazos que corresponden legalmente y con la mayor extensión posible».

«Tal es así que cuando ingresamos ya había un pedido de acceso a la información pendiente con muchos meses de vencido la contestación sobre otro tema», aseguró.

En este sentido indicó que la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos había solicitado las actas del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez, que fue respondida el pasado 11 de agosto.

«Toda la información del Tribunal de Honor estaba en las oficinas del Ministerio de Defensa Nacional, allí estaba radicada y de allí surgieron los folios que se le entregaron a los familiares», sentenció.

«Posteriormente a la entrega, la semana pasada primero en forma oral y al día siguiente por solicitud nuestra, se solicitó una ampliación de información con documentos que no integran el Tribunal de Honor, pero que estaban mencionados allí. Eran 10 documentos, de eso siete se contestaron en menos de 48 horas y quedaron tres pendientes porque no estaban en la sede del Ministerio y en la tarde de hoy van a ser entregados», agregó.

«Este es el relato de lo que corresponde a nuestra responsabilidad», señaló García, que aseguró que no es la primera vez que la agrupación pedía información sobre ese tribunal en particular. «Yo no sé cuántas veces se realizó, pero sí les puedo decir que por lo menos la última fue el 8 de mayo del 2019 dirigida al entonces ministro José Bayardi», señaló el ministro y mostró el mail de la solicitud a la cartera.

Por otro lado, afirmó que el contenido de las actas llegó al Poder Ejecutivo porque es parte necesaria de los Tribunales de Honor del Ejército, ya que no pueden concluir «hasta que el mando superior de las Fuerzas Armadas, es decir el presidente de la República con el ministro respectivo dan una de dos posibilidades: homologan o no homologan. No hay Tribunal de Honor finalizado hasta que participa el mando político», consigna Telenoche.

Además, aseguró que todas las actuaciones llegaron hasta el Ministerio de Defensa en 2006, mostrando otro documento donde una abogada de la cartera solicita que se remita el expediente a la cartera el 27 de setiembre de ese año.

«Quiere decir que se remitió los resultados, habían sido solicitados y no habían sido entregados y por eso esta administración procedió a entregar todo lo que estaba en el Ministerio, y lo otro es que cuando el Poder Ejecutivo de la época tomó la decisión que tomó, lo hizo en conocimiento de todas las actuaciones porque lo marca la norma y porque sería imposible que fuera de otra manera», aseveró.

Adicionalmente, el jerarca explicó que todas las actuaciones fueron enviadas a Presidencia, pero cuando regresó a la cartera faltaban partes e incluso hay una constancia en el expediente donde se corrobora que se recibió lo que faltaba.

La vicepresidente Beatriz Argimón, por su parte, explicó que «efectivamente nosotros recibimos de primera mano la información que trascendió públicamente y tomamos la decisión de darle estado parlamentario».

«Era importante que los documentos tuvieran estado parlamentario y así procedimos, hablamos con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, le transmitimos los episodios relatados e inmediatamente se procedió a tramitar a esos efectos lo recibido, ya está en la órbita de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y allí cuando la Comisión se reúna decidirá qué procedimiento se va a llevar adelante», dijo Argimón.

La vicepresidente reiteró que esa Comisión se compone de todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

«En aras de la transparencia y resaltando que en el compromiso que públicamente asumimos en nuestra campaña electoral donde se establece trabajar en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de la verdad, así procedimos en coordinación con el Ministro de Defensa que nos anunciaba que había material que iba a ampliarse en virtud de lo solicitado por la Organización de Familiares», explicó. / Fuente: Telenoche / Foto: Foco Uy 2019