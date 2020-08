Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Necesariamente deberás dar ciertos pasos que has estado postergando en el ámbito sentimental. No podrás huir de ellos por siempre.

Amor: Viejos recuerdos te asaltarán por sorpresa en la jornada de hoy. Deberás poner todo de ti para no caer en ellos.

Riqueza: El tiempo se acaba para la presentación de ciertos trabajos. Busca pedir ayuda a tu pareja para adelantarlo lo suficiente.

Bienestar: Hay una diferencia entre saber la mejor forma de resolver un problema y efectivamente hacerlo. No hay nada de fácil en hacer las cosas correctamente.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

No permitas que tus ansiedades y tu impaciencia afecten la pareja. Iniciarás el día con contratiempos laborales.

Amor: Compartirás todo tipo de momentos felices con tu pareja durante la jornada de hoy. Lograrán completo entendimiento.

Riqueza: Deberás dejar de lado el estilo de vida despreocupado y banal que estas llevando. Finalmente tus finanzas tocarán fondo.

Bienestar: No hay nada de malo en demostrarse sentimental o emocional. Los sentimientos son parte natural de la vida y no tienes porque reprimirlos.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Iniciarás el día con todas las energías cargadas. Pero el hecho de querer abarcar todas las actividades te agotará prematuramente.

Amor: Estás al borde de un ataque de nervios porque las costumbres de tu pareja te vuelven demente. Dialoga urgentemente estos temas.

Riqueza: No des cabida para que la competencia laboral tome ventaja. Mejor, cubre minuciosamente cada detalle de tu trabajo.

Bienestar: Busca hacer de tu lugar de trabajo tu segundo hogar. Pasarás mucho tiempo allí, por lo que es conveniente que te sientas lo más cómodo posible.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Se presentarán demoras en la resolución de trámites externos. No estés pendiente de ellos pues demorarán mucho.

Amor: Te encuentras en un momento emocionalmente difícil. Sospechas que han desaparecido tus sentimientos hacia tu pareja.

Riqueza: Se acercan tiempos difíciles, en los que deberás demostrar temple de acero y gran disciplina para poder superar los obstáculos.

Bienestar: No permitas que la desesperación te apabulle, un tropezón no es caída. No olvides que el esfuerzo da frutos sólo a largo plazo.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

La vida doméstica te brinda placeres que nunca pensaste encontrar. Busca realizar cambios para mejorar tu calidad de vida.

Amor: Las estrellas te enviarán bendiciones y alegrías extras el día de hoy. Pasarás momentos felices en compańía de tu pareja.

Riqueza: Enfrentarás a tus superiores haciendo buen uso de tu ingenio. Pero no te extralimites, o te enemistarás con ellos.

Bienestar: Siempre será difícil dejar ir a una persona amada. Hay momentos en los que deberemos anteponer las necesidades de nuestros seres queridos sobre las propias.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Te enterarás de un muy mal momento que están pasando tus amigos más cercanos. Muéstrales tu apoyo y carińo incondicional.

Amor: Evita pleitos innecesarios y tolera los arranques emocionales de tu pareja. Recuerda que algunos son más espontáneos que otros.

Riqueza: Se concretará finalmente la venta de tu inmueble, y no será gracias al apoyo de los intermediarios.

Bienestar: Aprende siempre lo positivo de cada persona, esto te garantizará el crecimiento a nivel espiritual y emocional. Todos tienen algo que enseńarnos.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Alto riesgo de accidentes de todo tipo, en el que predominan cortes y quemaduras, infecciones e inflamaciones.

Amor: Las cosas en tu relación no han estado bien, esto se debe a posibles traiciones por parte de uno de ustedes.

Riqueza: Determinadas dudas sobre tu futuro te pueden provocar ansiedad y distraerte. Anímate, que el futuro se avizora brillante.

Bienestar: No descuides hoy tu salud. Tienes muchas energías, pero necesitas conservarlas y crear defensas para los meses que vienen.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Carismático como nunca, todo está a tu favor en el presente, excepto las malas compańías, elígelas mejor.

Amor: Corres el riesgo de descuidar tus afectos. Tu pareja no reaccionará bien si te nota distante, y el resto de la familia tampoco.

Riqueza: Aprovecha al máximo este periodo positivo para reorganizar tu situación financiera. Aparecen nuevas propuestas laborales.

Bienestar: Serena tu ímpetu y tus ganas y escucha un poco más. Recuerda que el silencio a veces dice más que un montón de palabras.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Apégate a los planes previstos para el día de hoy. No intentes cambiar tu rutina o terminarás pasando malos momentos.

Amor: Surgirán tensiones con tu pareja durante el inicio de la jornada de hoy. Pero los ánimos se Irán calmando hacia la noche.

Riqueza: No dudes en dar el 110 por ciento en tu cargo, sobre todo si eres nuevo en el. Marca una buena primera impresión.

Bienestar: Aprende a compartir momentos con tus seres queridos más regularmente. Aprovecha cada instante a su lado para forjar recuerdos inolvidables.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Días espléndidos en el amor y regulares en la economía. Será perfecto para crear y creer, concéntrate sólo en tus deseos.

Amor: Día de grandes alegrías, los enamorados se sentirán muy unidos. Una llamada telefónica desde lejos podría alegrarte.

Riqueza: No te dejes engańar, porque si bien te has puesto al día con tus deudas, aún necesitas dar un paso más allá para poder progresar.

Bienestar: Escucha a los que desean compartir su ciencia contigo. Eres una persona brillante, sólo debes comenzar a creerlo.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Mil satisfacciones laborales y alguna que otra preocupación amorosa menor. Tiempos propicios para planes y proyectos.

Amor: Un afectuoso mensaje que recibas de alguien que está lejos, te hará feliz. Día decididamente especial para el amor y la amistad.

Riqueza: Quienes ocupen cargos importantes tendrán el placer de ayudar a los demás, ya sea dándoles trabajo o simplemente un consejo atinado.

Bienestar: Es hora de que actualices los conocimientos que posees porque pueden caer en desuso. Busca el asesoramiento necesario y perfecciónate.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

No dejes que te arrastren a actividades denigrantes para el orgullo. Mantén tu cabeza en alto y aléjate de las malas influencias.

Amor: El apoyo incondicional de tu pareja te resultará de gran ayuda en la situación laboral a la que estas expuesto.

Riqueza: No temas defender tus convicciones en lo laboral aunque esto traiga enemistades. No le temas a la competencia.

Bienestar: Retomarás viejos hábitos cuyo efecto en ti habías olvidado. Lograrás experimentar sensaciones que hace tiempo no sentías. Incorpóralos a tu rutina.

