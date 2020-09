Solo un edil del sector liderado por el senador Camy estuvo en sala al momento de ponerse a consideración.

Había particular expectativa sobre la postura que adoptarían ya que luego de las fuertes críticas que realizaran durante los últimos cinco años a la gestión financiera del ex intendente Falero, decidió respaldar a la candidata oficialista Ana Bentaberri, mano derecha del hoy sub director de la OPP.

La bancada del Frente Amplio, como era de esperar, votó en contra.

La Rendición 2019 de la Intendencia de San José arrojó un déficit de 344 millones pesos, el mayor de los diez años en que Falero estuvo al frente del Ejecutivo.

En la noche de este lunes, con los votos del Sumate y el edil Juan Carlos Acosta de Alianza, fue aprobada 12 en 19.