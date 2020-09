«Tenemos concepciones distintas de la gestión pública«, expresó el candidato del Frente Amplio.

Días atrás, Urreta había manifestado en Radio 41 que si recibía un ofrecimiento de Ana Bentaberri para ser parte de su gabinete, en caso de que gane la candidata del Partido Nacional, sería un tema que debería resolver el Frente Amplio. Sin embargo, ahora, descartó esa posibilidad.

Anoche, en el programa Testigos de Canal 9, Urreta dijo que él y la candidata oficialista, proponen «dos modelos totalmente distintos de gestión: el modelo de Ana Bentaberri, que desde nuestro punto de vista fue muy malo, y el modelo del Frente Amplio, que es un modelo totalmente distinto, de austeridad, de transparencia, de cercanía», afrimó.

«Por lo tanto, no es posible que yo integre un eventual gobierno de Ana Bentaberri. Lo descarto porque tenemos concepciones distintas de la gestión pública. (…) No me sentiría cómodo trabajando en un gobierno del Partido Nacional», concluyó. / Fuente: Jorge Gutiérrez Pérez