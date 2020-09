Ese dinero equivale a «otro Antel Arena», dice el diario El Observador. Fue el doble de lo que invirtió el directorio presidido por su antecesora, María Simón.

El directorio de Antel destinó a «publicidad y propaganda» entre 2005 y 2019 US$ 194 millones (unos $ 4,6 mil millones), pero si se analizan los períodos de gobierno el directorio presidido por la senadora y actual candidata a la Intendencia de Montevideo, Carolina Cosse, fue el que destinó mayores recursos a ese rubro. Entre 2010 y 2014 Antel gastó US$ 91 millones, casi el doble que el anterior, presidido por María Simon, que gastó US$ 48 millones, mientras que el siguiente, al frente de Andrés Tolosa, destinó US$ 56 millones.

La información fue proporcionada a El Observador por el directorio de Antel en respuesta a un pedido de acceso a la información pública, luego de que se decidió levantar la reserva a la información, declarada por los anteriores directorios. La información entregada está certificada por la consultora Pricewaterhouse Coopers, según consta en los documentos, y el dólar está convertido al tipo de cambio promedio anual.

La cifra gastada por el directorio presidido por Cosse, equivale al monto que se conoce costó la construcción del Antel Arena. Esa obra, promovida también por Cosse, tuvo un costo de US$ 90,5 millones de acuerdo con en análisis realizado por el Tribunal de Cuentas.

Además, si se analizan los gastos destinados a publicidad y propaganda por año, se advierte de un incremento del gasto en años electorales, que se ha dado sistemáticamente en todos los períodos de gobierno.

En el primer gobierno de Vázquez en el año electoral 2009 se invirtieron US$ 15 millones ($ 343 millones) en este rubro, cuando al comienzo del período, en 2005 se habían invertido casi US$ 5 millones ($ 116 millones). A su vez, en el año 2014 se gastaron US$ 23 millones (casi $ 534 millones), mientras que en el año 2010 se habían destinado US$ 12 millones ($247 millones).

En el último período en cambio, el monto destinado a la publicidad fue más parejo ya que se gastaron US$ 12,6 millones ($345 millones) en 2015 y US$ 12 millones ($ 425 millones) en 2019.

Esa reducción del gasto coincidió con que al asumir su segundo mandato Tabaré Vázquez ordenó recortar gastos en publicidad de las empresas públicas. Con un déficit fiscal que en marzo de 2015 se había ubicado en 3,4% ordenó tomar medidas para reducir el gasto público, y pidió a los entes reducir a la mitad la publicidad y a las empresas monopólicas cortar ese rubro por completo.

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez dijo a El Observador que se le había puesto «una lápida a toda esta información y eso ha impedido un ejercicio de contralor ciudadano, público, periodístico o parlamentario». En algunos casos las reservas estaban establecidos por diez años y en otros casos por 15 años. / Fuente: El Observador