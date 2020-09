El ex diputado Heber Sellanes dijo que tiene el 11% de sus ingresos comprometidos con esos créditos.

Sellanes, primer suplente de la candidata del FA, María Noel Battaglino, dijo que así surge de datos correspondientes al año 2017 de la Central de Riesgo del Banco Central del Uruguay. «Y ahora debe haber aumentado», afirmó.

«La primea es Maldonado, por lejos, y la tercera es San José con un 11 por ciento de sus recursos comprometidos con esos créditos», enfatizó.

Asimismo, aseguró que “la población no está informada sobre que se tiene ese endeudamiento bancario».

Al respecto, Sellanes señaló que en aquel año, la Central reportaba un endeudamiento general de las 19 intendencias del orden de los 3200 millones de dólares.

Sin embargo, el monto descendía a 2700 millones de dólares si se observaba la información contenida en las Rendiciones de Cuentas de cada una de las comunas. «Ahí hay un primer escalón del falta de transparencia», apuntó.

Como contrapartida, remarco que el Banco Central tiene «todos dados sobre cuánto y a quién se le debe».

Sellanes consideró que «no hay que aterrorizarse» con el hecho de que la Intendencia de San José tenga déficit. «Yo no lo estoy cuestionando porque sí: lo que me preocupa es en qué se gasta, porque si hay déficit pero las calles están en orden y los servicios funcionando, es una cosa. Pero todos sabemos que eso no es así», sentenció.