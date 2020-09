El confinamiento trajo aparejado un exponencial crecimiento en los reportes. “El teléfono no paró de sonar”, dicen desde un organismo que recoge informes de personas que aseguran haber visto objetos voladores no identificados.

El Centro Nacional de Informes de Ovnis de Estados Unidos registró un aumento del 51% en los avistamientos en lo que va del año, en relación al mismo período de 2019. ¿El confinamiento, producto de la pandemia, explica ese exponencial crecimiento en los reportes?

“A raíz del coronavirus, los estadios deportivos se han silenciado, los centros comerciales se han convertido en pueblos fantasmas y los bares se han vaciado. Pero los cielos, dependiendo de a quién le preguntes, se han vuelto mucho más habitados”, comienza diciendo The Wall Street Journal en un reporte que da cuenta del fenómeno.

De acuerdo al mencionado organismo no gubernamental y sin fines de lucro, las medidas de cuarentena explicarían en buena medida el aumento del número de avistamientos. Según indicaron, de los 5.000 avistamientos registrados en 2020, la mayor parte se registraron en abril cuando las medidas de cuarentena fueron más estrictas en muchos países del mundo, en medio de la llegada de la crisis sanitaria a los países de Occidente.

Peter Davenport, que dirige el Centro Nacional de Informes de Ovnis hace casi un cuarto de siglo, comentó que el teléfono de la oficina no paró de sonar desde que comenzó la pandemia, a causa de una cantidad inédita de reportes. Recibe entre 25 y 50 llamadas al día, que registra en forma manual.

“Uno podría pensar que un aumento de avistamientos es algo emocionante para mí, pero desde mi punto de vista, es simplemente más trabajo”, dijo Davenport. “Literalmente esto se apoderó de mi vida”, agregó, comentando que por las noches debe silenciar su celular para intentar dormir.

En agosto, el Pentágono anunció la formación de un grupo de trabajo que dirige la Marina de los Estados Unidos para investigar los objetos voladores no identificados. Antes, en abril, publicaron tres videos que muestran ovnis. Una de las filmaciones se remonta a noviembre de 2004, y las otros dos de enero del año siguiente. Los videos llevaban tiempo circulando en las redes y ahora fueron confirmadas por el Ministerio de Defensa de EE.UU.

“Para los que estamos en el tema, esto no es nada nuevo. Lo que mostró el Pentágono son las pruebas que ellos dicen tener, pero tienen más cosas”, aseguró Hugo Bronn, que desde hace 20 años vive en Capilla del Monte, al pie del Cerro Uritorco, donde fundó el Grupo de Investigadores del Uritorco (GIU).

“Sabemos que no estamos solos en el universo. No tengo que esperar que la NASA me diga que existen. Ya lo sabemos, hay pruebas. Yo tengo fotos y filmaciones de objetos en Capilla. Son pruebas analizadas. No es un bicho, ni un pájaro”, dijo Bronn en esta nota y agregó: “Yo he tenido episodios del fenómeno ovni cuando era chico. Lo he vivido y por eso lo investigo. No me interesa la pavada que circula alrededor de este tema”. /Fuente: tn.com.ar

