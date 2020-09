El candidato a alcalde por la lista 2177-C del FA, dijo que hoy en día no es para todos.

En la sede central del Frente Amplio, en San José de Mayo, Francisco Molinari lanzó este sábado su candidatura a alcalde del municipio de Rodríguez, junto al candidato a la Intendencia, Pablo Urreta.

En la oportunidad, y al dar cuenta de las iniciativas que prevé impulsar, habló de su voluntad de democratizar el uso del gimnasio de la ciudad.

En tal sentido, dijo que actualmente, para acceder a algunas de sus actividades, los interesados deben pagar una cuota para solventar el costo de los docentes, «lo que deja por fuera a cierta población que, si no dispone de ese dinero para el pago de los profesores, no puede concurrir. Hoy por hoy pensamos que es una infraestructura que no es democrática», subrayó.

A tales efectos, señaló que su intención es poder gestionar propuestas gratuitas para la población aterrizando las políticas de la Dirección de Deportes de la Intendencia.

Molinari indicó que otro de sus objetivos será el de aumentar el área de la ciudad que cuenta con veredas. «Hoy en día el 90 por ciento de las calles de Rodríguez no cuenta con veredas», señaló.

Para ello, su intención es cobrar un «costo mínimo para materiales» a los vecinos, por intermedio de la contribución inmobiliaria, con la idea de generar un fondo rotatorio que permita que esos dineros vuelvan a la comunidad a través de obras que la propia población defina.

Otra de las ideas del candidato es generar un espacio de acopio de residuos orgánicos para poder producir compost.

Molinari dijo que, por un lado, se atiende una necesidad de los suelos productivos de la zona y por el otro, permitirá generar ahorros a la Intendencia, ya que podrá reducir la cantidad de viajes que realiza al vertedero de San José de Mayo para trasladar los residuos del municipio.