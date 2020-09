El calificativo usado por algunos vecinos para expresar su preocupación por la inseguridad al Comando de Jefatura, despertó la polémica.

El pasado jueves, las autoridades policiales del departamento se reunieron con habitantes de la localidad situada en la ruta 23.

En la instancia se abordaron asuntos relacionados con la inseguridad en ese lugar de San José.

Según lo consignado por Jefatura de Policía a través de su último parte, algunas de esas inquietudes estuvieron vinculadas a la presencia de cazadores y de “personas extrañas” que se han radicado en las inmediaciones del centro poblado.

Lejos de cuestionar la expresión utilizada por la Policía en su comunicado oficial, vecinos, ex vecinos, allegados o personas que tienen algún vínculo con Mal Abrigo, iniciaron un debate en redes sociales que lejos de detenerse es posible que ya supere lo descrito en esta nota.

En Facebook, y debajo de la noticia publicada por San José Ahora, las críticas arreciaron y, en su gran mayoría, apuntaron contra personas que «se creen dueños del pueblo».

«Se creen dueños del pueblo, la gente se puede mudar para donde se le dé la gana, yo vivo en Mal Abrigo y nadie me ha molestado para nada», escribió Andrea.

«Esta gente se creen dueños del pueblo porque tienen plata y pretenden elegir a sus vecinos. Que ignorantes que son. Ya que les molesta la gente pobre que se vayan ellos», publicó Elías.

Osvaldo consideró que «está correcto que se preocupen por su seguridad. Prevenir antes que lamentar» opinó, pero también fue criticado por el mismo Elías: «somos cuatro gatos locos, todo por un pobre hombre que llegó con su familia en una racha mala. Aquí los ladrones son de guante blanco que como no hay trabajo se aprovechan a pagar dos pesos y explotar a los necesitados», contraatacó.

«Qué vergüenza me da esto, ‘personas extrañas’, se creen superior a los demás? Si tanto les preocupa esa gente ¿porque no van y les preguntan si necesitan algo? Hipocresía total», sostuvo Yohana.

«Que se puede esperar de esa gente, los platudos que se creen dueños del pueblo, no se dan cuenta que es un pueblo muerto, en lugar de estar contentos que venga gente nueva. Que atraso mental», se quejó Luz.

En un tono distinto, el conocido comunicador y locutor Dardo Sellanes, puso que un amigo ya le «había comentado eso. Cuando situaciones de robos o violencia se vinculan a gente que llegó al pueblo es lógico que los vecinos se preocupen. Yo me preocuparía por eso como me alegraría por gente trabajadora que optó por vivir ahí», manifestó.

En este marco, y en su muro, el periodista de Principal FM y canal 9, Juan Pablo Salinas, oriundo de Mal Abrigo, también se expresó sobre la situación y, de alguna forma, balanceó los cuestionamientos hacia quienes eran señalados como «los dueños del pueblo»

Para Salinas, «evidentemente opinan debido a la gratuidad de hacerlo a través de una Red Social. Porque de otra manera sería dificilísimo. Qué carajo saben lo que ha pasado en el pueblo? Ni idea tienen lo que motivó la reunión en la cual se plantearon varios temas. ¿Que los platudos se adueñan del pueblo y deciden quien vive o no? Pero por favor, no me hagan reír. Si hay algo que han demostrado los vecinos es el sentido de pertenencia, el hacer cosas, con plata o sin plata, y si no andá y fijate», reclamó.

El periodista destacó que «son varios pero varios» los vecinos de San José de Mayo y Montevideo «que han optado por irse a vivir al pueblo y han sido recibidos con los brazos abiertos».

«Aplaudo y felicito a quienes participaron de la reunión y se animaron a plantear situaciones con los huevos que a varios de los que hablan gratis por ahí le faltan. Vamo’ arriba el pueblo», remató.

La publicación de Salinas tuvo varios comentarios en favor de las características de la localidad y coincidiendo con el comunicador en que otras tantas opiniones expresadas partían del desconocimiento de quienes las escribieron.