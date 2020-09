Propone votar el desafuero de Manini con la condición de que reingrese de forma automática si es hallado inocente o después que cumpla condena si es culpable.

Subrayado informó este lunes que la bancada de Senadores del Frente Amplio resolvió votar el desafuero de Guido Manini Ríos y proponer que regrese de forma automática al Senado tanto si es declarado inocente en la Justicia como si se lo encuentra culpable. En este último caso volvería al Senado una vez que cumpla la condena eventualmente impuesta. Así lo explicó el coordinador de bancada del FA Charles Carrera.

De esta forma la bancada del FA niega lo dicho por el senador y ex presidente José Mujica, quien advirtió días atrás que si se levantan los fueros del líder de Cabildo Abierto, el FA no daría los votos para que vuelva al Senado.

Los senadores del FA también resolvieron exigir que el desafuero de Manini se trate el martes en la Comisión de Constitución, para pasar el miércoles al plenario del Senado.

El ex comandante del Ejército es indagado por el fiscal Rodrigo Morosoli, quien espera imputarlo por no denunciar a la Justicia las confesiones que hizo el ex militar Jose Gavazzo sobre delitos cometidos en la dictadura (1973-1985).