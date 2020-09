La candidata del Partido Nacional que hasta el momento lidera las encuestas, manifestó este martes que “al que le toque llegar a la Intendencia lo que le corresponde es cobrar el sueldo que haya fijado la Junta Departamental”.

Anoche la Junta Departamental de San José fijó el sueldo del próximo intendente en $ 340.347 nominales, a los que se les deben sumar $ 108.427 por concepto de gastos de representación.

Este martes Ana Bentaberri fue consultada al respecto a la salida de la reunión que mantuvo con la Asociación de Jubilados y Pensionistas y respondió: “No voy a hacer consideraciones personales al respecto. Entiendo que no es un tema de campaña política, al que le toque llegar a la Intendencia lo que le corresponde es cobrar el sueldo que haya fijado la Junta Departamental. Creo que en este momento como candidata a la Intendencia no me corresponde dar opiniones al respecto. Me llamo a silencio, es un tema que le atañe a la Junta Departamental y que entiendo cada bancada dio sus argumentos, en el ámbito que corresponde se discutió el tema y se tomó una decisión” concluyó.