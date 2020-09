El candidato a edil por el FA, Jorge «Pipe» García, presentó esta mañana sus listas «calcadas».

Son ellas la 17, que respalda la candidatura de Pablo Urreta, y la 217, que apoya la postulación de María Noel Battaglino.

En conferencia de prensa, García dijo que San José tiene, actualmente, dos opciones: «seguir durmiendo y soñando o despertar e ir por lo que quiere» y señaló que esta última posibilidad sólo se dará en caso de que la población opte por alguno de los dos candidatos de la coalición de izquierda.

Tras manifestarse «convencido» de que «San José necesita un cambio», García -quien ya fue edil entre los años 2010 y 2015- dijo que no se necesitan «demasiados discursos» para evidenciarlo.

«San José hoy en día es conocido por un déficit acumulado muy alto. Eso no sería problema si San José se viera o estuviera como quisiéramos, pero a la vista está que se ha venido muy a menos y está muy deteriorado», afirmó.

«Sufrimos las calles muy deterioradas, iluminación que muchas veces no llega pero que igual se cobra… No hace falta que digamos mucho o hagamos demasiados esfuerzos para decir que las cosas no están bien», remarcó.

«San José tiene dos posibilidades: seguir durmiendo y soñando, o despertar a ir por lo que quiere. Esto implica un cambio y animarse a apostar por nuestros candidatos», concluyó.