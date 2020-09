“No sé si la han dejado de lado”, se preguntó ante la atenta mirada de decenas de vecinos, la prensa y el propio Orestes Leles Da Silva que se limitó a responderle: “Vamos a tratar de revertir la situación”.

El jefe de Policía de San José, Orestes Leles Da Silva concurrió en la tarde de este martes de la Plaza 4 de Octubre donde decenas de vecinos de la zona se movilizaron exigiendo más seguridad. En el último tiempo se han registrado dos homicidios -el último registrado en la madrugada del pasado lunes y que tuvo como víctima al propietario del conocido Bar Menéndez- y 15 robos.

El jefe hacía uso de la palabra hasta que una señora se dirigió a él y manifestó: “La plaza se ha transformado en tierra de nadie, ya no se puede cruzar con una cartera porque estamos expuestos a que nos den un empujón, nos saquen la cartera, lo que sea. Esta plaza es tierra de nadie. No sé si la han dejado de lado. Yo viví 17 años en los departamentos de enfrente y no era así, ahora es impresionante, a toda hora, ya no es la noche, no es la tardecita, no es el mediodía, es a toda hora. Más todo lo que hay alrededor, robos, que levantan las rejas, tierra de nadie, nadie los para”, dijo en alusión a los delincuentes.

Más adelante indicó: “Crié a mis hijos acá en los departamentos, jugaban todo el día en esta plaza y no pasaba nada, pero ahora ya no se puede quedarse tranquilo, dejar los niños solos ni pensar. Es todo un entorno complicado”.

Refiriéndose a Walter Menéndez, propietario del bar dijo que era “una persona nacida y criada en el barrio”, por lo que consideró “injusto” el hecho que según ella y varios vecinos “ya colmó”.

Ante sus dichos el jefe de Policía se limitó a responder: “Vamos a tratar de revertir la situación”.