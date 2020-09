El candidato Pablo Urreta calificó de «irreales» los datos de la última encuesta de Opción Consultores.

Varias veces durante los últimos días, distintos referentes del Frente Amplio local han señalado su optimismo con respecto al resultado del próximo 27 de setiembre. De los últimos fue el diputado Nicolás Mesa, quien se mostró seguro de la de ese día será la elección «más competitiva» en San José desde el retorno de la democracia.

El lunes, Opción dio cuenta de un 45 por ciento de adhesión para el Partido Nacional y un 27 por ciento para el Frente Amplio.

Sn embargo, y a manera de rumor, en las últimas horas se «filtró» que la coalición de izquierda manejaría una encuesta interna en la que estaría a solo tres o cuatro puntos del Partido Nacional. «Nosotros manejamos datos» dijo Urreta ayer al ser consultado sobre el particular, aunque mantuvo en reserva qué indican.

«Pedimos realizar un estudio en el departamento de San José, pero lo utilizamos como herramienta de trabajo, no como herramienta de publicada política. Por eso no los dimos a conocer», señaló

No obstante ello, Urreta afirmó que «estamos en un escenario de elección abierta, pero preferimos no difundirlo. Sería muy sencillo para nosotros, pero no queremos entrar en una guerra de encuestas y decir que uno dijo una cosa y otro dijo otra. Lo único que se hace con eso es desprestigiar la herramienta de medición opinión pública. Nosotros confiamos en la información que tenemos, que surge de un trabajo profesional y sólido. Y estamos trabajando con eso», subrayó.

Como contrapartida, el candidato calificó de «irreales» los resultados de «otras empresas encuestadoras que han realizado mediciones en San José», en alusión a los datos aportados el pasado lunes por Opción Consultores.

«Pero no queremos entrar en ese tipo de discusiones. Estamos trabajando como si la encuesta de Opción fuera real, porque nuestra idea es ganar la Intendencia y para eso hay que dar batalla», dijo.

«Tenemos 20 días para cerrar este largo ciclo electoral que ha tenido el país, y estamos convencidos que un triunfo del Frente Amplio es posible en San José por muchísimas razones», concluyó.