El ex titular de Evaluación y Monitoreo de esa cartera cuestionó el sueldo aprobado para el próximo intendente.

Presente esta mañana al programa Puesta al Día de Principal FM, Juan Pablo Labat, dijo que un monto como el fijado «es malo para la política».

«Más allá de las diferencias entre los distintos partidos que dirigimos este país, no hay que contribuir a bajar el nivel de la política y a que la política sea algo no querido por la gente«, señaló el ex funcionario.

«Hay países donde la gente aprecia la política porque sienten cierto orgullo de sus dirigentes, tienen una cierta sintonía, que es lo que hay que buscar, más allá de que puedan coincidir o no con su pensamiento, que es parte del juego democrático», subrayó.

Pero Labat, opinó que fijar un salario nominal de 340.347 pesos uruguayos más 108.000 de gastos de representación para el jefe comunal que asuma a fines de noviembre, está dentro de las cosas que «no hacen bien».

«Yo creo que hay que dar señales», dijo. Y si bien reconoció que si se miran «desde el punto de vista presupuestario no es nada», Labat aseguró que «desde el punto de vista humano es mucho».