Será mañana viernes, a partir de las 10 de la mañana, en la ex planta de COOPIMA.

“La recuperación y valorización de residuos con sustentabilidad ambiental y trabajo digno” es el título de la actividad, organizada por el PIT-CNT.

En la oportunidad, se debatirá en torno a asuntos vinculados a la dignificación del trabajo de los recicladores, que en opinión de las mencionadas instituciones, “siempre han sido trabajadores ambientales marginados”.

Desde la aprobación de la Ley Integral de Gestión de Residuos, el PIT-CNT –con la participación de la Universidad de la República y otras organizaciones- constituyó un grupo que ha hecho distintos aportes para la reglamentación de esa norma, elaborando, en este marco, el Plan Nacional de Residuos.

Ello ha sido con el objetivo de procurar que la aplicación de la ley “sea un paso decisivo en la protección ambiental, así como en la estabilidad de puestos de trabajo y en la dignificación del trabajos de los clasificadores de residuos”, según el documento que explica el marco general del conversatorio

En este sentido, la instituciones consideran que para lograr ese cometido debe haber una “fuerte intervención pública”. No obstante ello, opinan que eso no será posible “si no hay una fuerte presión de los trabajadores en todos los planos”

Sin embargo, la intención es que la tarea no sea llevada adelante únicamente por el movimiento sindical sino con la participación de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas.

Por tal motivo, con el conversatorio se “pretende instalar un espacio de coordinación intersocial para un diálogo político que contribuya a la implementación de Ley en forma equitativa y solidaria hacia la sociedad y el ambiente”.

Para la instancia, y de acuerdo a lo informado por el Plenario San José del PIT-CNT, han sido invitados los candidatos a la Intendencia de todos los partidos políticos.