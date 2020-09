Ana Bentaberri dijo no estar al tanto de la situación, a la vez que se mostró dispuesta a «ayudar«.

En el marco de la presentación de la lista 224 del sector Alianza Blanca Wilsonista, no pasaron desapercibidas una serie de críticas que, hacia la interna del Sumate, efectuó el dirigente Esteban Sartori, primer suplente de Rafael Menéndez, que es el candidato a la Junta Departamental por esa agrupación.

Sin mencionar a alguien, Sartori respondió en primera instancia a quienes han tildado a la 224 de «lista chica».

«Hace algunos días hubo una movilización, esos compañeros eran cuatro y nosotros unas 30 personas. Tal vez sea una lista chica, joven diría yo, pero fuerte, que tiene un equipo y gente que nos responde», afirmó.

Seguidamente habló de «una compañera» que -según expresó- dijo que «no era una lista» porque «hacía pocos meses que había salido a la luz, y que ellos eran una lista que hace años que venían trabajando. Lo que yo le preguntaría a esa compañera es desde cuándo hace política, porque recién ahora la veo en campaña. Sí un familiar directo de ella hace años que está en política pero a ella nunca la había visto», insistió, en lo que pareció ser una alusión a Melisa Hornes, candidata a la Junta por la lista 50 y hermana de la directora de Políticas Sociales de la ISJ, Carolina Hornes.

«Esto no depende del tiempo sino del esfuerzo, del trabajo y de las intenciones que uno tenga, que en el caso de la 224 son muy buenas», contraatacó Sartori.

Más adelante, además, el dirigente dijo que la lista 224 puede ser reconocida por la ciudadanía porque «el primer titular a la Junta es Rafael Menéndez y aparece en la foto. El segundo titular, que es quien habla, también aparece en la foto y la tercera titular, Noelia Meneses, también está, además de la foto de la candidata, Ana Bentaberri. ¿A qué viene esto? A que no nos escondemos detrás de ningún número ni de ningún líder político. Acá aparecen los candidatos a ediles, no de figuras políticas», sentenció.

Según supo San José Ahora, esta referencia está relacionada con expresiones del ex edil y candidato a la Junta por la lista 2 de Alianza por San José, Yarwynn Silveira, quien en el programa Sobremesa de Radio 41 habría dicho que no conocía al candidato de la lista 224 y que eso era una muestra de que se trata de un sector menor. La lista 2 muestra las imágenes de Bentaberri y del senador Camy, pero no la de los candidatos a la Junta.

«Y tampoco nos escondemos detrás de políticas sociales. Rafael las hace desde hace años sacando de su bolsillo», añadió Sartori, en lo que pareció ser otro embate hacia la 50.

De la presentación de la lista 224 fue parte la candidata del Sumate, Ana Bentaberri, quien fue consultada sobre la situación interna de la agrupación que lidera el ex intendente José Luis Falero.

«Yo he asumido este rol que me han dado los compañeros buscando en qué coincidimos, hacia adentro y hacia afuera. Si hay diferencias, y en este caso veo que puede existir alguna, no formo parte de ellas. Trato de mantenerme aparte. En el momento en que los compañeros consideren que tengo que opinar o formar parte de algún intercambio, obviamente estoy a la orden porque soy parte del equipo», respondió.

«No conozco cuál es la situación. Sabía que (quienes son parte de la lista 224, que anteriormente habían formado parte de Alianza por San José) se sentían más cómodos trabajando con una agrupación propia. Esa ha sido la única diferencia que me han trasladado, pero estoy para sumar si puedo ayudar en algo», reiteró.

