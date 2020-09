El caso Gilberto Vázquez no para de generar novedades.

«No nos fueron informadas las gravísimas declaraciones de Gilberto Vázquez», dijo Tabaré Vázquez. «Las actas no fueron enviadas a Presidencia», informó Subrayado.

El ex presidente Tabaré Vázquez aseguró este miércoles de noche que las actas del Tribunal de Honor Militar de 2006 con las declaraciones de Gilberto Vázquez no fueron enviadas a la Presidencia de la República, y señaló que los mandos militares de la época le ocultaron “las gravísimas” confesiones del ex coronel.

“Las actas nunca vinieron con este expediente a Presidencia de la República como se dicen, como que nosotros ocultábamos información. Fueron incluidas después, cuando volvió al Ministerio de Defensa”, dijo el ex mandatario en una presentación virtual con militantes frenteamplistas a través de Zomm.

“No nos fueron informadas las gravísimas declaraciones de Gilberto Vázquez. Las actas se mantuvieron en sobre cerrado sin elevarse a la Presidencia de la República, probablemente para que quien habla no se enterara de tal extremo”, advirtió Tabaré Vázquez.

“Por consiguiente, el acto administrativo de homologación del fallo lo hicimos por la fuga (de Gilberto Vázquez), no obstante el ocultamiento de las actas no tuvo consecuencias, porque la interpretación que hizo nuestro gobierno de la ley de Caducidad permitieron que este militar fuera condenado por 28 homicidios, y por el de Adalberto Soba”, agregó.

El ex presidente cuestionó al actual ministro de Defensa Javier García por decir que las actas estaban incluidas en el expediente.

“Es falso, totalmente falso de toda falsedad. No lo dice el ministro, o porque no lo sabe o no le informaron, esas actuaciones fueron adjuntadas mucho después de firmar la homologación. Cuando se dice una verdad a medias se está mintiendo y aquí están las pruebas”, señaló.

También cuestionó a los Partidos Nacional y Colorado por sus críticas al Frente Amplio: “Quienes no hicieron nada durante 20 años nos dicen ahora que ocultamos información. Nuestro gobierno entró a los cuarteles a los pocos días de asumir, después del 1 de marzo (de 2005)”. / Fuente: Subrayado