ESPACIO CONTRATADO | Washington Almada habló de las próximas elecciones y la oportunidad para redireccionar las políticas en el departamento

“El próximo 27 de setiembre el sistema democrático nos da una nueva oportunidad, la oportunidad de elegir en una nueva elección, y nos parece oportuno volver al espíritu de nuestro Movimiento Batllista de la Economía Social Lista 373, el de construir la concepción de un Batllismo del siglo XXI, en una realidad de una sociedad fragmentada, en un presente crítico en lo socio económico a la que el destino quiso agravarla con una pandemia, una emergencia sanitaria a la que tenemos que acostumbrarnos, despojándonos de costumbres de cercanía propias de nuestra forma de ser, utilizar indumentarias como el tapabocas que nos genera una grave situación de la que no podemos desprendernos y sin él se nos prohíbe el ingreso a la administración pública, comercial, etc., es decir a aquellos lugares que forman parte de nuestra rutina diaria, no a una nueva normalidad, sino a una permanente anormalidad” sostuvo Almada.

“En esta realidad en este presente histórico, nuestras vidas siguen su curso, y debemos transcurrir sujetos a normas, disposiciones que marcan nuestra existencia, nuestro ordenamiento jurídico de convivencia en la sociedad, una de ellas es el derecho a elegir, también sujetos a normas, a quienes por un período de cinco años depositaremos nuestra confianza para que a través de su administración, su gobierno, se cumplan promesas que hagan a una mejor calidad de vida, en esta oportunidad en nuestro departamento”, señaló.

“Esta elección municipal –afirmó el candidato colorado- es una nueva oportunidad de elegir, es una nueva oportunidad que nos da el sistema electoral y democrático para transformarnos por unos meses en las personas más importantes de la clase política, nos miman, nos abrazan, somos el gran motivo de sus propuestas y el destino y desvelo en darnos en devolución a través de servicios los dineros que como contribuyentes dejamos en sus manos para su administración. Ni más ni menos”.

“Son los tiempos en que se recurre a los sentimientos, idearios, filosofías, recreamos a los grandes hombres que con su paso en la historia de cada partido político, muchas veces en luchas sangrientas, construyeron nuestra república, y comúnmente es reiterado escuchar somos el partido de fulano y de mengano, nos constituimos en herederos de su legado, la gente se entusiasma, aplaude, reivindica con orgullo que se es del partido del mismo partido de sus antepasados. No es que esté mal la existencia de los diferentes partidos políticos, son los instrumentos de la gran riqueza de nuestra vida política, que nos ha hecho una nación reconocida mundialmente por su trascendencia en el ideario republicano de gran arraigo democrático, pero también , es verdad, que detrás de estas simbologías, también somos poco exigentes en el análisis de los antecedentes de los hombres que instalamos en la administración que hace que nuestras familias tengan una buena calidad de vida y nuestros dineros se administren eficazmente en un gobierno transparente”, remarcó.

“Elegimos a mujeres y hombres que se reiteran en el ejercicio de la función pública, que durante su trayectoria en ese ejercicio solo ha sido presencial, que han pasado desapercibidas en la función para la cual elegimos, la de instrumentar políticas que mejoren a la sociedad en sus necesidades básicas o de confort, pero sin dudas con gran habilidad para aparecer en épocas pre electorales con un discurso de misión cumplida, o una utilización perfecta de todas las posibilidades que da el poder y donde el cumplimiento de la gestión a la que se le cometió no tiene importancia”, opinó.

“La vida como en todos sus órdenes, siempre nos da una nueva oportunidad, de ahí la importancia del análisis que sin dudas tiene el antecedente de gestión, de propuestas, experiencias de responsabilidad social, cumplimiento y responsabilidad en sus acciones”, consideró Almada.

“Tener claro la ciudadanía, que los partidos políticos no hacen buenos a los hombres, sino que por el contrario, los hombres o mujeres hacen con sus acciones buenos partidos políticos”, aseveró.

“Por ello, este 27 de setiembre, volvemos a tener una nueva oportunidad de elegir personas, dentro de los partidos políticos, personas que nos trasmitan confiabilidad, propuestas en acciones de necesidades básicas insatisfechas, donde se procure una sociedad más equitativa y de justicia social”, dijo.

Para Almada, “se hace imprescindible una mirada hacia la experiencia de gestión de los diferentes dirigentes políticos que nos proponen su persona en la gestión pública, valiéndose de los colores de su partido, con mayor cantidad de carteles que les da mayor exposición, de la canción más pegadiza, apelando al extremo en la ingeniería electoral donde se trasmite más una oportunidad personal que una oportunidad a la sociedad.”

“No dejemos pasar este 27 de setiembre como una oportunidad más desaprovechada, los antecedentes y la gestión hablan por sí sola, recorramos nuestro departamento, observemos la falta de saneamiento y los perjuicios sanitarios que ello implica, el estado de las calles, caminería rural, basurales, iluminación, transitemos por los barrios más vulnerables de nuestro departamento y observemos su calidad de vida donde la ausencia del estado hiere nuestra sensibilidad con promesas incumplidas históricamente. Los invitamos a razonar profundamente esta nueva oportunidad”, concluyó el candidato. / Espacio contratado