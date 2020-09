Muchos usuarios creen que se trata de una experiencia armada por la responsable de las imágenes

Las experiencias paranormales suelen ser virales en cualquier plataforma a la que sean subidas. Una extraña aparición, presencias invisibles que pueden traer malas energías al hogar o incluso personas que asegurar ver fantasmas. Todo tiene un lugar en las redes sociales y las teorías sobre la razón de ser de estos fenómenos se esparcen por el mundo.

La extraña presencia que es viral en TikTok

El perfil “Face The Light” publicó una serie de filmaciones en TikTok del tour de una casa aparentemente embrujada. En las mismas, protagonizadas por una joven que busca a su hermana Mia, se puede ver cómo lentamente comienzan los acontecimientos paranormales.

En principio son las luces, luego comienzan terroríficos ruidos y al final la cámara enfoca a una espeluznante presencia. La protagonista huye inmediatamente del lugar al ver a este ser detrás de su puerta y trata de salvar su vida escapando de su perseguidor por el hogar.

En la mitad de la filmación se puede ver que, de un momento a otro, se encuentra ensangrentada, quizás producto del ataque de la criatura. Un segundo video muestra una experiencia similar pero con otra chica usando la cámara en la misma casa.

Sin embargo, muchos de los usuarios que presenciaron las imágenes creen que se trata de un montaje. Algunos incluso señalan algunas inconsistencias en las grabaciones, al no entenderse las secuencias de persecución. No obstante, las mismas no tardaron en volverse virales tanto por la emoción de las mismas como por lo macabro de las imágenes. /Fuente: Radio Mitre

