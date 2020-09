El Partido Nacional obtendría un 35% de las adhesiones mientras que el Frente Amplio lograría el 32%.

Desde hace varios días, distintos referentes de la coalición de izquierda han proyectado un escenario de paridad entre ambas fuerzas políticas para el próximo 27 de setiembre.

La semana pasada, el candidato a la Intendencia, Pablo Urreta, confirmó que el Frente Amplio San José cuenta con una encuesta cuyos resultados eran distintos a los que arrojaron las efectuadas por la consultora Opción, cuyo último sondeo situó al Partido Nacional con un 45% de los votos y al Frente Amplio con un 27%.

En uno anterior, había posicionado al Partido Nacional con el 44% de los sufragios y al Frente Amplio con el 22%.

Urreta dijo que, según los datos en poder del conglomerado, el escenario es de «elección abierta» y que la diferencia es más acotada que las señaladas por Opción.

No obstante ello, dijo que existe un acuerdo interno por el cual esos guarismos no se darán a conocer porque la encuesta –cuya autoría también mantuvo en reserva- fue solicitada como herramienta de trabajo y no para hacer publicidad.

En la pasada jornada, San José Ahora realizó algunas consultas, y según pudo saber, ese estudio arrojaría una supremacía nacionalista pero solo por tres puntos, 35% a 32%.

El diputado Nicolás Mesa, en oportunidad de visitar San José la senadora y ex vicepresidenta Lucía Topolanski, había dicho que los comicios del último domingo de este mes serán «los más competitivos desde el retorno de la democracia».