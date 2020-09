El legislador habló de una “trama bien armada” y criticó duramente al Frente Amplio, al periodismo y el rol de la Fiscalía General.

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se manifestó sobre las repercusiones del debate sobre la posibilidad desafuero en su audición semanal en Radio Universal. “La gente nos decía con lágrimas en los ojos que yo no fuera a confiar en una Fiscalía que indudablemente no le daba garantías a nadie”, sostuvo el ex comandante en jefe del Ejército.

El senador afirmó que entiende que “se trató de una operación contra la coalición de gobierno”. “La prueba para nosotros ha sido esas propuestas que han surgido de algunas voces de referentes del partido de la oposición. Llegaron a ofrecerle al gobierno sus votos para darle gobernabilidad, si es que el gobierno rompía con Cabildo Abierto”, aseveró

Su decisión, arguyó, “dejó furiosos a muchos porque parece que la trama estaba bien armada” y “al fallar dejó muy enojados sobre todo a comunicadores, que se la dan de grandes entendidos en la política, que le han errado siempre”. Están “como perros rabiosos y no han entendido que en realidad, lo que se hizo fue respetar la voluntad de la gente”.

Además, criticó duramente al gobierno del Frente Amplio. “El conductor no puede aislarse. Eso fue lo que pasó con el gobierno saliente. Se fueron aislando en su soberbia, perdieron la conexión con la gente. No escucharon más a la gente, no entendieron más la problemática, la desesperación y la angustia de tanta gente; y finalmente la gente los cambió”, expresó. / Fuente: Radio Universal – Por Paula Ojeda / Foto: Radio Uruguay