El reconocido docente y comunicador señaló que los contactos, finalmente, no prosperaron.

Tomas Puerto, quien es candidato a edil por la lista 2299 del Partido Independiente, fue entrevistado este miércoles en el programa Puesta al Día de Principal FM y, según dijo, llegó a elaborar un documento con ese fin, que al candidato a la Intendencia por el PI, Dr. Luis Noya, «le encantó».

«En mis ideas locas y en esta cuarentena me ha dado por escribir muchas cosas. Y entre ellas, mirando el proceso que hizo Lacalle Pou para lograr la coalición multicolor, dije: ‘En San José hay tantos que están en esa posición de querer sacar a alguien (…) que por qué no hacer una coalición con todos los desconformes, colorados, blancos, independientes, frenteamplistas, etc.», relató.

En ese sentido, dijo elaboró un documento que presentó a Noya, a quien «le encantó la idea. Y me dijo ‘¿Vos te animás Tomas?’ Y empezamos a hacer los contactos. Pero no… El otro que no, el otro que bueno, que está linda la idea pero para más adelante… No se animaban«, contó.

Para Puerto, el Partido Nacional «ya tuvo su chance. Son diez años de gobierno en los que no se le ha caído una idea» cuestionó.

El pasado lunes, en el marco del lanzamiento del programa del PI y de la presentación de sus listas, el periodista también había cuestionado a las administraciones blancas y pidió a los desconformes que «la crítica también vaya a la urna».