El pasado miércoles el otro candidato a la Intendencia de San José por el Partido Nacional había afirmado que Ana Bentaberri quiere «llegar» para «para repartir cargos».

La consulta sobre cómo había tomado los dichos de César Zunino le fue efectuada a Ana Bentaberri este viernes en el marco de la conferencia de prensa de lanzamiento de la lista 202 que impulsa a la Junta Departamental al dirigente Gonzalo Torres.

“Estoy haciendo una campaña política con un gran equipo basado en propuestas, en un programa de gobierno. Yo no me estoy deteniendo en ningún momento a escuchar las declaraciones de ese aspecto, declaraciones subjetivas que puedan hacer los demás candidatos, no me corresponde”, comenzó diciendo quien hasta el momento lidera las encuestas de intención de voto.

“Si hay un candidato que hace una declaración y una afirmación sobre otro, ese candidato sabrá por qué y se hará cargo, no voy a hacer declaraciones al respecto de ningún candidato que esté en campaña política conmigo, tratando de desempeñar el mismo rol que estoy tratando de desempeñar yo”, manifestó.

Al tiempo que enfatizó que no ha hablado con César Zunino, agregó: “Yo no quiero agrandar sobre el tema, ustedes saben que yo no soy muy política que se diga, entonces tomo las cosas según como vienen, como son dichas y en la oportunidad que son dichas y las dejo en ese lugar, no las pongo en otro lugar. No me voy a detener tampoco a hablar del tema con Zunino, creo que no corresponde, estamos en una campaña política”, reflexionó.

“Me prometí a mí misma ser muy respetuosa como los soy siempre con todos y creo que hasta el momento no me he fallado, y eso es lo que me deja muy conforme”, concluyó Bentaberri.