La NASA publicó un nuevo estudio en el que se da indicios de que la Luna podría haberse originado por el choque de un planeta con la Tierra. El análisis se realizó en base a una serie de rocas lunares que se recolectaron a lo largo de varias misiones lunares durante 50 años. El hecho habría sucedido hace más de miles de millones de años y la teoría cada vez tiene más fuerza.

La investigación estuvo a cargo de los científicos Justin Simon y Anthony Gargano y pudieron dar más detalles al respecto. En primer lugar, detallaron que la composición elemental de la Tierra y la Luna presentan una gran diferencia hoy a la de hace varios años.

De esta manera, aseguraron que esto podría ser consecuencia de la “Teoría del gran impacto”. El estudio vio la luz a través de la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences. La publicación responsabilizó a la división de Ciencias de Exploración e Investigación de Astromateriales de la NASA, cuerpo del cual forman parte los investigadores, por el estudio.

La teoría del “Gran Impacto”, el origen de la Luna

La base principal de esta teoría tiene como objetivo descubrir el origen de la Luna. En principio, se cree que el choque habría sido entre Theia, un protoplaneta de las dimensiones de Marte, y un joven planeta Tierra. Este último se habría formado en la propia órbita del planeta pero 60 grados por delante. La primera vez que se discutió esta teoría fue en 1974 durante una conferencia sobre satélites. El choque generó que ambos astros se dispersen temporalmente en globos de gas y magma. Estos elementos químicos que luego devinieron en lo que hoy es la Tierra y la Luna. /Fuente: Radio Mitre

