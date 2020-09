El candidato del Frente Amplio dijo que ya tiene el nombre de su secretario general.

En el programa Puesta al Día de Principal FM, Urreta señaló que entre este lunes y mañana martes espera tener resueltos los nombres del «equipo» con el que trabajará -en caso de resultar electo intendente el próximo domingo 27- entendiéndose por esto, los nombres tanto de los directores como del secretario general.

Consultado sobre éste último en particular, respondió: «Ya lo tengo pero no lo voy a decir». No descartó, asimismo, que sea una mujer.

Hasta el momento, los candidatos han sido extremadamente cautos en relación a divulgar los nombres de quienes podrían ocupar lugares de jerarquía en la administración que se iniciará el 26 de noviembre.

La única definición, en ese sentido, la ha dado la candidata nacionalista, Ana Bentaberri, quien ha dicho que en caso ser ella la próxima jefa comunal, el Cr. Miguel Olagüe será el Director de Hacienda.

En “corrillos”, ha circulada, además, que el hoy director de Descentralización, Dr. Sebastián Ferrero, sería su secretario general.