Afirmó que el FA miente sobre el vertedero de CDP y que en sus spots no muestran las obras que se han hecho.

En un acto realizado ayer en Libertad, el ex intendente salió fuerte contra la coalición de izquierda y afirmó que la victoria del Partido Nacional el próximo domingo será «aplastante» en el departamento porque la coalición de izquierda le está mintiendo a la población.

«Hemos visto en estos días un spot publicitario que muestra el centro de disposición final de Ciudad del Plata. Y dicen que el Sumate mintió porque tenemos todavía el basural. Claro que lo tenemos, pero toman las imágenes solamente del vertedero viejo, no muestran la zona de transferencia, que está pronta, techada y que le falta simplemente la última etapa«, afirmó.

«Son mentiras de patas cortas (…). El otro día yo dije que entendía que el partido ya estaba ganado, pero no lo dije porque fuera adivino sino porque la gente sabe interpretar cuando le mienten y cuando le dicen la verdad», aseguró.

El ex intendente también reivindicó las acciones llevadas adelante por su sector político para que San José tenga una cartera de tierras.

«Hay que escuchar por ahí que San José no tiene cartera de tierras: la primera vez que hubo cartera de tierras en San José fue gracias al Sumate. (…) En Libertad hay un terreno hace cinco años en el barrio Progreso. Falta que se hagan viviendas, que no se han hecho porque no tuvieron nunca una política de viviendas seria», consideró.

«Hay cuatro cooperativas que se están haciendo en el barrio Picada de las Tunas, otras dos que se van a hacer gracias a un canje que hicimos con el club Tito Borjas«, añadió.

«Cuando se miente, la gente tiene la oportunidad de juzgarlo en las urnas, y eso es lo que va a suceder el domingo: va a ser un resultado aplastante de nuestro partido. (…) Y el partido está ganado porque la gente no quiere que se le mienta más», concluyó. / Foto: Captura video CLDTV