Los jugadores tomaron esta medida para no contagiarse de coronavirus.

En Alemania, el equipo de fútbol amateur SG Ripdorf/Molzen II perdió un partido por 37 goles a 0 ante el SV Holdenstedt II, debido a que sus jugadores intentaron mantener el distanciamiento social. En su partido anterior, el plantel del Holdenstedt II tuvo contacto con un jugador que, posteriormente, dio positivo para COVID-19. Para el siguiente encuentro, todo el equipo se sometió a las pruebas para descartar contagiados. Aunque todos dieron negativo, el SG Ripdorf/Molzen II, su siguiente rival, solicitó aplazar el partido puesto que creyeron que no se daban las condiciones de seguridad para jugar porque no habían pasado los 14 días de cuarentena. Pese a esto, el cotejo se jugó, indicó el portal trome.pe

Para evitar el pago de una multa, el SG Ripdorf/Molzen II se presentó al encuentro con 7 jugadores voluntarios, que corresponde al número mínimo para jugar un partido. Los jugadores advirtieron que el equipo iba a mantener la distancia social con sus oponentes.

El sitio web destaca que el Holdenstedt II no tuvo piedad y terminó anotando 37 veces en el arco rival, sin que los del Ripdorf/Molzen II hagan algo por evitarlo. “Varios jugadores dijeron que les gustaría evitar el contacto con los jugadores del SV Holdenstedt para estar seguros y estamos agradecidos de que estos siete jugadores se ofrecieran como voluntario”, manifestó el vicepresidente del SG Ripdorf/Molzen II, Patrick Ristow, a la cadena ESPN. “Cuando comenzó el partido, uno de nuestros jugadores pasó el balón al rival y nuestro equipo caminó hacia la banda. Los jugadores del Holdenstedt no entendían qué ocurría, pero no queríamos arriesgar nada. Durante el resto del partido, nuestros jugadores regresaron al campo, pero se quedaron parados”, agregó. /Fuente: ecuavisa.com

