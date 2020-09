El porcentaje de pobreza asciende a 27% si se toman otros elementos además de los ingresos.

Radio Universal 970 informa este miércoles que el último estudio sobre la pobreza del Centro del Estudio de la Realidad Económica y Social (Ceres), informa que el porcentaje de niños (de 0 a 6 años y de 6 a 12) pobres es del 27%. Eso significa que más de uno de cada cuatro niños son pobres, dijo Carlos Díaz, coordinador de investigación de Ceres.

“Tenemos que tener una mirada que se acerque a lo que tenemos que ver”, dijo, en referencia a “medir” la realidad desde diferentes ángulos”, señaló Ceres en Punto de Encuentro.

“No hay una sola verdad, no hay una verdad definitiva. Tenemos que ampliar el debate. No es una evaluación de políticas públicas. Nuestro objetivo es enriquecer el debate”, manifestó.

“Es difícil” argumentar a favor de una lista de atributos para que una persona sea pobre o no, aclaró Díaz. “No hay una lista definitiva, pero parecería que la calidad de vivienda, espacios, que no haya hacinamiento (es una de las mediciones)”. “Lo que hicimos fue complementar la medición por método de ingreso”, indicó el investigador. ”Es importante el método de ingreso, pero no nos podemos quedar ahí”, manifestó.

Hoy hay 516.000 pobres en Uruguay, cifra que genera “desafíos en políticas públicas”, dijo. “El gobierno anterior y este van en esa línea, pero no son los números que no nos gustaría tener”. Se ubica en 14,7 %, más de medio millón de uruguayos, que representa a 516.000 personas. Medida por ingresos mensuales se ubicaba en 2019 en 8,8 %. Si se agregan las personas con necesidades básicas insatisfechas, sube a casi un 15 %. / Fuente: Radio Universal 970 – Por Tomás Gaeta