Esa es la política del gobierno según dijo la directora del Mides.

Luisa Rodríguez expresó que más allá que algunos legisladores o dirigentes que integran la coalición tengan una visión personal sobre el tema, la política del gobierno es crear un nuevo plan en base a los mismos pilares en los que se armó el de la administración anterior, informa Telemundo.

«En relación a la coalición uno de los acuerdos fue que en los derechos no se va para atrás, y es también un acuerdo público y entonces no está en ningún lineamiento ir para atraás en la legislación de derechos, es un hecho», dijo Luisa Rodríguez.

Es un hecho que se convocó al Consejo Nacional de la Diversidad, con la participación de las organizaciones civiles, es un hecho que continuó sesionando la Comisión Reparatoria del Mides que aprueba las pensiones a las personas trans víctimas de violencia institucional debido a su identidad de género, y es un hecho que habrá un nuevo plan de diversidad sexual según la nueva directora, sobre los mismos pilares en los que se venían trabajando.

Hasta el momento se han hecho 186 solicitudes de reparación, 110 fueron aprobadas y dos denegadas; las demás siguen en estudio. Luisa Rodríguez afirmó que no es correcto decir que se retira el apoyo al cambio de nombre previsto en la ley trans.

«No es así, el cambio de nombre está dentro del MEC. Desde el Mides seguimos recibiendo y la semana pasada enviamos 34 solicitudes para esta comisión que está trabajando, tal vez haya un mal entendido o una falta de información», expresó Rodríguez.

Si bien este año el Mides no estará presente con un stand en la feria previa a la marcha por la Diversidad, no significa que no la apoye, dijo Luisa Rodríguez. «No quiere decir que particiar o no participar de un stand sea darle más valor o menos valor. No recibimos solicitud, que es lo que habitualmente se hacía, no recibimos solicitud de apoyo», explicó la directora de Promoción Sociocultural.

El Consejo Nacional de Diversidad se convocó en los primeros días del mes en Montevideo y está previsto que las próximas sesiones se hagan en otros departamentos. «Acá yo creo que lo más valioso como país es que se cambió de gobierno, se cambió de color de gobierno y las políticas en relación a derechos van a continuar y eso le da mucha fuerza al país», sentenció Rodríguez.

El último censo sobre personas trans que tiene el Mides indicaba que había 933 personas. Sin embargo, son cerca de 1.600 las que reciben la TUS, que es la tarjeta Uruguay Social con transferencia monetaria, por lo que el Ministerio hará un nuevo relevamiento para conocer cuál es la situación de esa población. / Fuente: Telemundo / Foto: Milenio