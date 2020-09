El hecho ocurrió en México. La joven difundió los chats que encontró de su pareja y su amante en el medio del festejo.

Una joven no escatimó en gastos para organizar una fiesta en México con el fin de escrachar a su novio y su mejor amiga, quienes mantenían un romance.

La chica, con su amiga de un lado y su novio del otro, tomó el micrófono y con calma y usando la ironía, fue exponiendo ante los presentes la traición de dos personas por las que ella sentía, hasta ese momento, un gran afecto.

“De verdad que yo me siento demasiado emocionada porque jamás en la vida me imagine que mi mejor amiga, mi novio y yo nos íbamos a llevar tan bien e íbamos a formar un equipo tan espectacular. Ellos han estado ahí para mi, por eso quiero que hoy lean unas palabras hermosas que yo he encontrado que a mi me han encantado”, comenzó diciendo.

Luego, le pidió a los invitados que estaban sentados en sillas que se fijaran en la hoja que tenían pegada en el respaldo de cada una, con los chats que se enviaban mutuamente los infieles.

“¿Pensabas que no me iba a dar cuenta? ¿Pensabas que no me daba cuenta de sus miradas? De todas las personas con las que pensé que él podría hacerme eso nunca me imaginé que sería con mi mejor amiga”, dice enojada.

Y dirigiéndose a su amiga expresó: “Yo quiero darte las gracias por hacerme abrir los ojos y darme cuenta del hombre que tenía a mi lado”, le dice la joven a su amiga. “Todos los hombres son iguales”, finaliza, antes de decirle al mariachi que siga la fiesta.

Qué hizo el novio infiel

El joven intentó varias veces quitarle el micrófono a su novia que sí lo hizo cuando ella misma decidió marcharse, luego de manifestar que “no me aguanto estar más aquí”. /Fuente: Radio Mitre

