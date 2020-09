Será el 26 de noviembre y Pedro Bidegain le entregaría el mando llegando a caballo.

Ana Bentaberri, recientemente electa intendente de San José, lo anunció a pocos minutos se conocerse que había ganado la elección departamental en entrevista otorgada a Radio 41.

“Uno tiene que tener coherencia entre lo que dice, lo que hace y como vive su vida”, comentó en diálogo con los periodistas Jorge Gutiérrez Pérez y Ricardo Piñeyro.

También dijo que le propusieron realizar la asunción en el Teatro Macció, pero ella se negó. “Varias veces me he encontrado pensando que si asumiese como intendenta me encantaría que fuera en mi barrio. Tiene un significado muy especial para mí y para las personas que me conocen. Y también es una impronta diferente en San José de que uno sea coherente con lo que es y no tener que vestirse con ropa ajena”, manifestó Bentaberri y publicó la web de la emisora.

Además, dijo que el actual intendente, Pedro Bidegain, respondió que le agradó la idea porque a él le encantaría dar el mando “a caballo”. / Fuente: Radio 41