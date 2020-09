Philo Claudio Gonzáles se hizo furor en redes sociales por su increíble parecido al personaje de Roberto Gómez Bolaños y nos contó su historia en Crónica HD.

En las redes comenzó a circular la foto de un hombre con una cerveza en la mano y rodeado de amigos que hizo estallar internet, por el asombroso parecido entre este sujeto y el personaje de ficción mexicano, el » Chavo del 8″.

Se trata de Phil Claudio Gonzáles, un músico argentino del «under» que se dedica a comercializar remeras de distintas bandas de metal y rock internacional, que se transformó en un fenómeno de las redes sociales por su similitud con Roberto Gómez Bolaños.

Gonzáles habló con «El Run Run del espectáculo», por la pantalla de Crónica HD, y contó detalles de cómo comenzaron a viralizarse los memes de su persona: «¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh. Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas. No me enojo, ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno».

Además se mostró como aficionado del trabajo de «Chespirito»: «Crecí viendo al ‘Chavo'». Aunque también destacó que si bien «es de pocas pulgas» esto se «lo toma con humor».

