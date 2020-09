Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Energías negativas te restringirán de lo necesario para poder avanzar en el terreno profesional. No desesperes porque será peor.

Amor: Una leve diferencia en la pareja será el motivo de una fuerte discusión que hará peligrar el futuro de la relación.

Riqueza: Gozarás de una formidable energía para hacer que tus negocios marchen a pasos agigantados. No decaigas.

Bienestar: Este período será propicio para actuar y canalizar tus energías. Será necesario que te definas sobre ciertas cuestiones y proyectes a futuro.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

No tendrás manera de conciliar la concentración durante esta jornada. Así que trata de no firmar papales ni realizar negocios.

Amor: Hazte a un costado si sientes que esta relación no camina hacia el futuro. No vale la pena seguir con alguien que no te ama.

Riqueza: No seas demasiado exigente con tus subalternos. Recuerda que con humildad y diplomacia conquistarás su voluntad.

Bienestar: No permitas que tu exceso de confianza te empuje a vivir en constantes decepciones. Sé más selectivo con la gente que te rodea.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Hoy encontrarás las respuestas que buscabas. Tu vitalidad se traduce en rendimiento, buena etapa para buscar nuevas alternativas.

Amor: Dedícate con avidez a lograr, más allá de la unión amorosa, una amistad muy estrecha con tu medía naranja, lo necesitarás.

Riqueza: Tendrás que demostrar firmeza ante las exigencias de tus superiores, muestra tus puntos de vista para que todo quede claro.

Bienestar: Recuerda que tienes el derecho de reclamar si recibes un servicio que no es satisfactorio. No te conformes, defiende tus derechos y tu dinero.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Día un tanto confuso, dedícate a tu trabajo y no prestes atención a cosas que no te conciernen y lo único que hacen es distraerte.

Amor: Momento de dificultades en las relaciones de amistad o sentimentales. Se resolverán favorable y rápidamente.

Riqueza: Tu habilidad para negociar te pondrá en el centro. Tus superiores te harán una oferta que te será imposible rechazar.

Bienestar: Si quieres decir algo y no sabes cómo, ahora es una buena época para hacerlo. No dejes para mańana lo que puedes hacer hoy. Deja de postergar.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Es posible que recibas una invitación para participar de una celebración familiar a la distancia a través deuna video conferencia. Pasarás gratos momentos con tus seres queridos aún a la distancia.

Amor: Las crisis se resolverán, unas amigablemente y otras no, pero en todas se podrán hacer pactos nuevos que renueven la pareja.

Riqueza: Excelente día para toda clase de trámites y pequeńas inversiones, especialmente si trabajas de manera independiente.

Bienestar: Cambiar los muebles y los adornos de lugar servirá para que las energías de tu hogar se renueven y se alejen las malas ondas.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Aunque tiendes a comenzar muchas cosas tomate el tiempo de terminarlas, traerán sus beneficios.

Amor: Presta atención porque se aproximan muy buenos momentos en el plano afectivo. Vive a pleno cada momento.

Riqueza: Presta atención a los detalles y con esto permitirás que tu productividad aumente de forma considerable logrando beneficiarte.

Bienestar: Has encontrado cierto orden en tu trabajo, trata de mantenerlo así y no te olvides de tu salud, ya que también es muy importante.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Las penurias económicas pasan a un discreto segundo plano. En esta etapa deberás esforzarte para quedar en buena posición.

Amor: Hoy ayudarás a que un amigo recupere la confianza. Te preguntas por qué tú no has seguido esos mismos consejos amorosos.

Riqueza: A tus manos llegará una información súper confidencial que pude hacerte ganar mucho dinero. Antes de usarla, verifícala.

Bienestar: Es tiempo de pensar en jugar y divertirte. Has sido bastante serio este mes, deberías alegrarte y organizar alguna video llamada con familiares y amigos.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

La relación que estabas cultivando parece perfilarse positivamente y empiezas a ver resultados. Sigue con las sutilezas.

Amor: Si tienes problemas con tu pareja, ahora será el momento de intentar arreglar diferencias, pero no con discusiones.

Riqueza: No es un buen momento para invertir en un negocio ese poco dinero que tenías ahorrado. Sé paciente y estúdialo bien.

Bienestar: Los planes mejor pensados a veces no resultan, y lo que piensas que deseas, con el tiempo ya no es así. No temas cambiar de dirección.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Día de encrucijadas emocionales ya que te verás en aprietos al tener que elegir entre tu pareja y tu familia. Sé diplomático.

Amor: Ten cuidado con tu manera de decir las cosas, ya que es la que provoque tensión en la relación de pareja.

Riqueza: Problemas de dinero pueden hacer peligrar tus vacaciones. Sé precavido y comienza por ahorrar un poco más.

Bienestar: Los mismos rasgos de carácter que te permiten salir adelante ante cualquier problema, pueden convertirse en escollos. Ten cuidado.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Hoy debes mantener las cosas como están, sobre todo porque hay riesgos en materia de negocios delicados. Mantente al margen.

Amor: Sabrás cómo hacer para que tu pareja perdone tus errores, sólo abre tu corazón y mostrarle tus verdaderos sentimientos.

Riqueza: Van a intentar engańarte al ofrecerte un buen negocio, pero después las cosas no serán tan simples como parecían.

Bienestar: Los cambios en tu interior se verán reflejados en tu exterior. De nada te servirá mostrar buena cara si por dentro el resentimiento te corroe.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Debes mirar hacia atrás y recordar que tienes un pasado que te da lecciones constantes para ser más sabio y más precavido.

Amor: No tienes que tomar decisiones drásticas ni repentinas. No tengas prisa e intenta conocer por dentro a la persona que te gusta.

Riqueza: El número 13 puede ser decisivo para obtener un ingreso extra. Pero ten cuidado de no convertirte en jugador compulsivo.

Bienestar: Los de afuera no tienen por qué opinar, no permitas que nadie lo haga. Nadie tiene la suficiente autoridad como para decirte cómo vivir tu vida.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Trata de deshacerte de personas que te han fallado y te han demostrado que sus intereses no son iguales a los tuyos.

Amor: En el amor, querrás dar lo mejor de ti. No te esfuerces tanto, sólo es suficiente con que des lo que tu pareja necesita.

Riqueza: Te ubicarás en una posición controversial por voluntad propia al asociarte a personas de dudosa procedencia económica.

Bienestar: Empezarás una nueva etapa donde los problemas no te afectarán más de la cuenta. Así, lograrás hacer planes que prosperarán en el futuro.

