Dijo también que desde la Junta le pedirá a Bentaberri hacerle «10 agujeros más al cinto».

«Voy a ser un perro controlando el gasto» afirmó Lago, ex candidato a la Intendencia por el Partido Colorado y edil electo por ese sector, en el programa Puesta al Día de Principal FM.

El titular de la lista 15 aseguró, en ese sentido, que será «muy celoso» desde el momento mismo en que comience a analizarse el presupuesto, «porque es lo que precisa el ciudadano», subrayó.

Por otra parte, señaló que ni él ni nadie de su sector aceptarán ocupar cargo alguno en el futuro gabinete.

«Si lo hacemos le estaríamos mintiendo a la gente. Dijimos siempre que queríamos reducirlas a cuatro (las direcciones de la ISJ) y que lo que se necesita es más política y menos políticos. Entonces, si dijimos eso no podemos estar ahí porque no es lo que corresponde. Y no es lo que le dijimos a la gente», insistió.

Lago manifestó también que otro de sus objetivos desde la banca que ocupará en el Legislativo comunal será «empujar p ara conseguir oportunidades y puestos de trabajo» para el departamento.

Al respecto, señaló que propiciará «rebajas de impuestos» y promoverá «proyectos bien pensados para poder generar puestos de trabajo peo que, a su vez, generen desarrollo» a San José.