Lo estimó el director de Gestión Ambiental y Salud de la ISJ, que esta noche compareció ante la Junta.

“Si nos ponemos las pilas, en octubre o noviembre podría estar terminado” dijo el Dr. Juan Carlos Álvarez al culminar la sesión extraordinaria de la que participó. Consultado sobre si se refería a este año o al próximo, respondió que al año que viene.

Álvarez concurrió al Legislativo a raíz de llamado a sala votado a mediados de este año para abordar la situación del vertedero de Ciudad del Plata y saber los motivos por los cuales aún no ha sido trasformado en un centro de transferencia como el gobierno departamental lo ha comprometido.

A través de una serie de imágenes que acompañaron su exposición, el director mostró que la parte edilicia está “prácticamente finalizada” y que lo que lo que resta por hacer es la playa de maniobras de los camiones que trasladarán los residuos hacia el centro de disposición final de San José de Mayo, así como la colocación de una serie de contenedores en los que habrá baños y vestuarios para los recicladores y oficinas para el personal

El director dijo que factores climáticos más la pandemia y, por tal motivo, la necesidad de reorientar prioridades, son los hechos que, fundamentalmente, explican que la transformación aún no se haya concretado.

El director estimó en unos 600 mil dólares la inversión realizada en las obras que ya han sido ejecutadas.

Álvarez consideró también que San José va “muy bien rumbeado” y que está “muy alto” en materia de tratamiento de residuos. Destacó, en tal sentido, que los dos vertederos existentes, el de Ciudad del Plata y el de San José, están autorizados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Por su parte, el edil Efraín Soto del Frente Amplio, no se mostró conforme con las explicaciones de Álvarez porque -dijo- “quedaron muchas cuestiones sin respuesta“, a la vez que insistió con que el planteo de este asunto a lo largo de la semana pasada no tuvo un objetivo electoral sino el de abordar una situación que afecta una gran cantidad de vecinos.

Del mismo modo, Soto dijo que a la luz de lo que, a su entender, han sido los “reiterados incumplimientos” de la Intendencia en materia de plazos anunciados para cerrar el vertedero, no confía en que ello vaya a ocurrir en el plazo expresado por el director.

“Yo al ex intendente Falero solo una vez le voté el presupuesto quinquenal con alguna cuota de optimismo y confianza, pero no confía. Todo lo que dicen en general no lo cumplen y siempre hay un pretexto, En todos los temas”, concluyó.

Con los votos del Partido Nacional (14 en 18) la sesión culminó con la aprobación de una moción en la que se declaran “completas y satisfactorias” la explicaciones brindadas por el director. / Foto: captura transmisión de Youtube