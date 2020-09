“Estoy convencido que hay una operación para fracturar la coalición“, dijo el líder de Cabildo Abierto cuando se trata el tema de su desafuero en el Senado.

En su intervención dijo que es una “maniobra que será recordada como un boomerang”, informá Subrayado.

La Cámara de Senadores analiza el pedido de desafuero de Guido Manini Ríos para que el senador de Cabildo Abierto comparezca ante la Justicia por la presunta omisión o atraso en informar sobre la confesión de José Nino Gavazzo ante el Tribunal de Honor en 2018.El senador Manini Ríos hizo su descargo y dijo que está “convencido de que hay una operación para fracturar y terminar con la coalición de gobierno, sacando a uno de sus principales sostenedores”, en referencia a Cabildo Abierto.

A continuación expuso un relato de los hechos y su accionar ratificando lo que había declarado ante Fiscalía el año pasado.

Contó que “en 2015 siendo comandante en jefe del Ejército, el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro dispuso la conformación de un Tribunal de Honor que entendiera en causa de segundo vuelo, que juzgara a cinco militares que habían sido condenados por esa causa. Ese tribunal no llegó a fallar ya que se desintegró”.

“En 2017 el ministro de Defensa Jorge Menéndez dispone nuevamente la conformación de un Tribunal de Honor para entender en la misma causa y me da instrucciones claras a mi como comandante de darle la máxima celeridad posible para evitar lo que había ocurrido con el anterior Tribunal de Honor”.

“Sobre la acusación del fiscal (Rodrigo Morosoli), más allá de que no oculté nada, tampoco es cierto que no lo haya comunicado a quien debía comunicarlo”, dijo Manini en referencia a las confesiones de Gavazzo sobre crímenes de la dictadura. “Los integrantes del Tribunal de Honor me lo comunicaron y en cada una de las ocasiones lo informé a mi superior inmediato, el ministro de defensa Nacional (…)”.

“¿Por qué paré las actuaciones yo si no era para consultar al ministro?, ¿para consultar a la almohada? Las paré durante varios días. El ministro estaba al tanto del tema”, aseguró.

“Todas las comunicaciones al ministro de Defensa fueron verbales. Fui general durante 7 años y dependí directamente del ministro de Defensa Nacional, fuera Huidobro o Menéndez. Me reuní cientos de veces. Jamás se elaboró un acta de ninguna de las reuniones. La acusación del fiscal se basa en un hecho subjetivo”, sostuvo el legislador.

Más adelante en su exposición dijo que en el Ministerio de Defensa había “una suerte de competencia, de división entre el Partido Socialista y el MPP; el ministro Menéndez tenía total determinación en llegar a un fallo para demostrar que llegaba a lo que no había llegado Huidobro”.

Finalmente Manini defendió su accionar. “Creo que hice exactamente lo que tenía que hacer. Creo que los integrantes del Tribunal de Honor hicieron lo que tenían que hacer”, concluyó. / Fuente: Subrayado / Foto: Nodal