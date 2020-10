Los episodios detectados han sido bajo diferentes modalidades.

El llamado de atención fue efectuado a través del siguiente comunicado:

“Jefatura de Policía de San José, exhorta a extremar cuidados ante las diferentes modalidades de estafa. En los últimos meses se ha detectado un aumento en las estafas registradas en el país y así como en el departamento de San José por lo que esta Jefatura solicita a la población que considere que puede estar siendo víctima de este delito al estar en presencia de las siguientes situaciones:

• Comunicaciones vía WhatsApp o Messenger, en las que se les plantea alguna situación relativa a un familiar en el extranjero, y se solicita depositar dinero para solucionar el inconveniente.

• Publicaciones en redes sociales que ofrecen préstamos de dinero, sin requisitos previos y con tasas de interés sumamente bajas, o que exigen antes de otorgar el préstamo giros de determinados montos para supuestos gastos administrativos.

• Se alerta también de la ocurrencia de llamadas telefónicas, generalmente a personas adultas mayores, para que entreguen dinero que tengan en su domicilio a un tercero. La llamada simula ser realizada por un familiar de la víctima, generalmente nietos o hijos, planteando diferentes argumentos, como devaluación de la moneda, corralitos financieros, etc., induciendo a la víctima a que entregue el dinero que tenga ahorrado.

Esta Policía hace un llamado a la población a extremar los cuidados y no brindar datos personales, así como no facilitar información de cuentas bancarias o tarjetas de crédito o débito.

Ante cualquiera de las situaciones nombradas anteriormente o similares que pudieran parecer sospechosas de estas maniobras, exhortamos a la población a comunicarse a la brevedad al Servicio 9.1.1.”