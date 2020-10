Las impactantes imágenes se volvieron virales a través de las redes sociales ya que captó las mismas usando un dispositivo de alta calidad.

El influencer colombiano Faber Burgos Sarmiento realizó una maniobra que se volvió viral por lo impactante del resultado. El joven utilizó una cámara GoPro para filmar la superficie de la Tierra. ¿Cómo llevó a cabo esta hazaña? Nada más que un globo inflado con helio y una pequeña caja fueron necesarios para generar estas impresionantes imágenes.

Cómo filmar la superficie de la Tierra

En la grabación, Burgos explica cómo llevó a cabo todo el proceso para lograr el impactante resultado. “Diseñamos una sonda la cual llevaría adentro una GoPro y la atamos al globo más grande que hayamos visto”, especifica el responsable de esta maniobra.

Todo se llevó a cabo en su tierra natal, más en específico en el municipio de Cuitiva, departamento de Bocayá. En un enorme descampado, él y sus amigos prepararon todo. Mientras que la caja solo necesitó algunas cintas para pegar la cámara y otros dispositivos electrónicos, el globo tenía como relleno 1.811 litros de helio, lo que equivale a un peso de 600 gramos.

Con todo listo, comenzó el experimento y enganchó una foto de él con su familia y una bandera de su patria junto al lente a modo de homenaje. A medida que va ganando altura, se puede presenciar cómo supera las distintas capas que cubren a la Tierra.

Según especificó, el globo logró entrar al espacio, luego de quedar entre el límite de la tropósfera y la estratósfera. A esa altura se puede llegar a ver la curvatura del planeta ya que se encontraba por encima de las nubes y con el sol de frente. Lamentablemente, no pudo elevarse mucho más, ya que el globo no aguantó la presión. No obstante, Burgos y sus amigos lograron encontrar el material audiovisual intacto gracias al GPS instalado en la cámara. /Fuente: Radio Mitre

